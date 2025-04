Ripiano sforamento tetto di spesa farmaceutica diretta 2023. Aifa: a oggi corrisposti 1,61 miliardi di euro, pari al 98,18%. Residuo pari a 29,8 milioni

QS Edizioni - venerdì 4 aprile 2025

In riferimento al procedimento di ripiano dello sfondamento del tetto della spesa farmaceutica per gli acquisti diretti per l’anno 2023, si comunica che, dall'entrata in vigore del provvedimento di ripiano di cui alla determina Aifa 205/2025, sul totale dovuto e pari ad euro 1.640.532.614,00, è stato corrisposto ad oggi l'importo di euro 1.610.656.451,32, pari al 98,18%. Il residuo attualmente dovuto risulta pari ad euro 29.876.162,30. E' quanto si legge sul sito dell'Aifa.

