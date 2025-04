Aviaria. Fao/Oms/Woah: “Basso il rischio globale per la salute pubblica” 

L’Organizzazione Mondiale della Sanità, l’Organizzazione per l’Alimentazione e l’Agricoltura (Fao) e l’Organizzazione Mondiale per la Salute Animale (Woah) hanno pubblicato una valutazione congiunta aggiornata sulla salute pubblica dei recenti eventi del virus dell’influenza A (H5) negli animali e nelle persone.

Attualmente, sulla base delle informazioni disponibili, la Fao/Oms/Woah valuta che il rischio globale per la salute pubblica dei virus dell’influenza A(H5) sia basso, mentre il rischio di infezione per le persone professionalmente esposte è da basso a moderato a seconda delle misure di mitigazione del rischio in atto e della situazione epidemiologica locale dell’influenza aviaria. La trasmissione tra animali continua a verificarsi e, ad oggi, viene segnalato un numero crescente ma ancora limitato di infezioni umane.

Sebbene si preveda che si verifichino ulteriori infezioni umane associate all’esposizione ad animali infetti o ad ambienti contaminati, l’impatto complessivo di tali infezioni sulla salute pubblica a livello globale, al momento, è considerato minore. La valutazione potrebbe cambiare se e quando si rendessero disponibili ulteriori informazioni epidemiologiche o virologiche.



Si raccomanda in ogni caso agli Stati membri e alle autorità nazionali di: