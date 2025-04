Farmaceutica. Ceo delle Big Pharma: “Contro dazi Usa alzare i prezzi in Europa o le aziende batteranno la ritirata”

“Le aziende biofarmaceutiche hanno annunciato investimenti per oltre 150 miliardi di dollari negli Stati Uniti nelle ultime settimane. In Europa, non ci sono stati annunci simili. Vediamo buone prospettive per gli Stati Uniti, grazie a politiche e normative che favoriscono un rapido e ampio accesso dei pazienti a farmaci innovativi. Purtroppo, lo stesso non si può dire per l'Europa. Pur ospitando alcune delle più importanti aziende biofarmaceutiche al mondo, la sua posizione è a rischio. In un contesto di calo della competitività biofarmaceutica europea, l'incertezza dei dazi sta riducendo ulteriormente gli incentivi a investire nell'Ue. E la Cina, oggi il secondo mercato biofarmaceutico più grande, ha ampliato la propria posizione attraendo multinazionali e creando un ambiente biotecnologico dinamico”. E’ quanto scrivono, Ceo di Novartis, eCeo di Sanofi, in una lettera al Financial Times.“In risposta - proseguono - la Commissione europea sta cercando di ridurre la burocrazia e semplificare le normative. Sosteniamo pienamente questa iniziativa, ma è ben lungi dall'essere sufficiente. Il problema principale dell'Europa è la mancata valorizzazione dell'innovazione. Il mercato farmaceutico statunitense è il doppio di quello europeo, nonostante una popolazione inferiore. Nel nuovo contesto mondiale, il modello farmaceutico europeo, che prevede la produzione in Europa e l'esportazione negli Stati Uniti, non può continuare. È necessario rafforzare il mercato interno. I controlli sui prezzi e le misure di austerità europee riducono l'attrattiva dei suoi mercati. I prezzi di lancio vengono soppressi, la crescita dei farmaci brevettati è limitata e i prezzi vengono ridotti quando vengono scoperte nuove applicazioni. Stati Uniti e Cina stanno trovando il modo di incentivare l'innovazione, mentre l'Europa la sta penalizzando. Dati recenti mostrano che oltre il 30% dei farmaci approvati negli Stati Uniti non era disponibile in Europa dopo due anni. Col tempo, è inevitabile che le sperimentazioni cliniche e la ricerca e sviluppo si sposteranno ulteriormente negli Stati Uniti e in Cina”.Quindi cosa dovrebbe fare l'Europa? “Innanzitutto - consigliano i due Ceo - l'Ue dovrebbe introdurre un listino prezzi europeo che valorizzi appieno un medicinale o le “nuove indicazioni”, stabilendo un punto di riferimento per gli Stati membri, entro i limiti dei prezzi netti statunitensi e adeguato tramite sconti agli Stati membri. In secondo luogo, l'Europa dovrebbe stabilire un obiettivo di spesa a livello europeo per medicinali e vaccini innovativi, in modo che gli Stati membri aumentino il sostegno ai nuovi medicinali e premino equamente l'innovazione. In terzo luogo, i singoli Paesi dovrebbero smettere di limitare artificialmente la crescita del mercato biofarmaceutico e di ridurre i prezzi per le nuove indicazioni. Ciò crea un chiaro disincentivo per gli innovatori. L'Europa vanta università, talenti e ospedali di prim'ordine. Con la deregolamentazione e un mercato attraente per l'innovazione, può avere successo. Tuttavia, deve agire con decisione e urgenza, altrimenti il declino si farà sentire e le aziende si ritireranno più rapidamente”.