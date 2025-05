Tedros (Oms): “L’improvviso ritiro dei finanziamenti degli Stati Uniti ha causato gravi interruzioni ai servizi sanitari in almeno 70 paesi”

"L'improvviso ritiro dei finanziamenti ha causato gravi interruzioni ai servizi sanitari in almeno 70 paesi che beneficiavano della cooperazione bilaterale con gli Stati Uniti e altri. Assistiamo a interruzioni dei sistemi informativi e delle catene di approvvigionamento, chiusure di strutture sanitarie, perdita di posti di lavoro per gli operatori sanitari e aumento della spesa sanitaria di tasca propria. L'Oms sta supportando molti paesi per sostenere i servizi sanitari su cui fanno affidamento milioni di persone. Allo stesso tempo, molti paesi riconoscono la necessità di passare dalla dipendenza dagli aiuti a una maggiore autosufficienza e vedono questa situazione come un'opportunità per accelerare tale transizione. Penso che questa sia la mentalità giusta: la mentalità della dipendenza dagli aiuti deve scomparire".

Così Tedros Ghebreyesus, nel suo discorso di apertura del Direttore Generale dell'Oms al Philanthropy Asia Summit lo scorso 1° maggio 2025.



"L'Oms ha quindi un ruolo fondamentale nel sostenere i paesi nella navigazione di tale transizione. Ciononostante, è chiaro che permangono grandi lacune. La filantropia svolge un ruolo chiave nell'aiutare a colmare queste lacune e a sostenere i paesi nel percorso verso un'autosufficienza sostenibile. Molte delle filantropie qui stanno facendo un'enorme differenza nell'affrontare molte sfide sanitarie:

- Con il sostegno della Fondazione Gates e del Rotary, siamo sul punto di eradicare la polio per sempre;

- La Fondazione Sasakawa ha contribuito a ridurre il numero di casi segnalati di lebbra a livello globale di oltre il 95% dagli anni '80;

- La Buffet Foundation sta aiutando a salvare la vita di innumerevoli donne che altrimenti morirebbero di gravidanza e parto;

Altri di voi hanno contribuito ad ampliare l'accesso ai servizi sanitari nelle Filippine; controllare la dengue in Indonesia e qui a Singapore; combattere la resistenza antimicrobica in Cambogia, Malesia e Vietnam; Accelera la genomica, la scienza e l'assistenza clinica per le persone affette da malattie rare e altro ancora".



"Permettetemi di lasciarvi con tre richieste. In primo luogo, vi chiedo di lavorare con i paesi in questo momento così difficile, non solo per affrontare specifici problemi di salute, ma anche per costruire le loro capacità nel loro cammino verso l'autosufficienza. In secondo luogo, vi chiedo di collaborare con l'Oms, per consentirci di fornire l'esperienza tecnica di alta qualità e la presenza sul campo su cui fanno affidamento tanti paesi. E terzo, vi chiedo di lavorare gli uni con gli altri, per coordinare e massimizzare il vostro impatto e la vostra portata", ha concluso.