Homnya acquisisce Navigen: nasce un hub digitale per la trasformazione tecnologica del Pharma italiano

Si consolida l’integrazione tra tecnologia, dati e comunicazione scientifica nel settore farmaceutico. Homnya, realtà italiana attiva nell’ambito del data marketing e della comunicazione health, ha acquisito il 51% di Navigen, azienda veronese specializzata nello sviluppo di soluzioni digitali per le imprese del farmaco.

La mossa non è solo un’operazione finanziaria, ma il segnale di una trasformazione in atto nel modo in cui l’industria farmaceutica sta ripensando i propri strumenti di ingaggio, le strategie informative verso gli operatori sanitari e la gestione dei dati. Il nuovo asse Homnya-Navigen si propone infatti di fornire soluzioni integrate e su misura per supportare l’innovazione digitale lungo l’intero ciclo di vita del prodotto, dall’accesso al mercato fino all’engagement post-lancio.

“Abbiamo bisogno di tecnologie predittive, dati interpretabili e strumenti digitali capaci di generare valore reale per clinici, farmacisti e stakeholder regolatori. – spiega Sergio Liberatore, CEO di Homnya – L’ingresso di Navigen nella nostra struttura ci permette di coniugare capacità tecniche verticali con la nostra infrastruttura omnicanale per offrire al settore risposte concrete, personalizzabili e scalabili”.

Navigen porta in dote oltre trent’anni di esperienza cumulata, team specializzati in CRM, Intelligenza Artificiale e Data Analytics, e una serie di soluzioni SaaS già operative presso diverse aziende farmaceutiche. Il nuovo polo mira a integrare tecnologie per la gestione dati, modelli di comunicazione scientifica personalizzata e piattaforme per l’interazione con medici e farmacisti.

“Lavoriamo da anni per semplificare la complessità tecnologica che molte aziende faticano a gestire – sottolinea Mirco Zandonà, COO di Navigen – Ora possiamo fare un salto in avanti, unendo la nostra capacità di delivery con la visione strategica e la rete di Homnya”.

L’operazione punta anche a potenziare gli strumenti di advocacy e formazione per gli operatori sanitari, creando esperienze digitali interattive, campagne educazionali multicanale e dashboard evolute per monitorare e segmentare i bisogni clinico-assistenziali.

Homnya è una realtà nata dall’integrazione di SICS, PKE e Docta Comunicazione, con una piattaforma proprietaria che conta oltre 400.000 operatori sanitari profilati, una rete di testate e portali scientifici tra i più letti in Italia e una struttura editoriale in grado di creare contenuti certificati e customizzati. In questo contesto, Navigen diventa il braccio tecnologico che completa una strategia fondata su dati, contenuti e tecnologia come leve per supportare i processi decisionali nel mondo della salute.

“Questa acquisizione si inserisce in un trend sempre più evidente: la trasformazione digitale nel pharma non riguarda solo R&D, ma anche il modo in cui le aziende comunicano con i professionisti, misurano l’efficacia delle attività sul territorio e costruiscono relazioni basate sull’evidenza e sull’ingaggio di valore”, aggiunge Alessia Palluzzi, General Manager Homnya.