Vaccini. A Siena inaugurato European Vaccine Hub per migliorare la preparazione sanitaria in tutta l’Ue

Per rafforzare la preparazione e la capacità di risposta vaccinale dell'Europa in tempi di pandemia, è stato inaugurato a Siena l'European Vaccine Hub (EHV).

L'iniziativa prevede azioni chiave che, tra le altre, accelereranno lo sviluppo di un vaccino a meno di 4 mesi dall'identificazione della sequenza genomica di un agente patogeno. A darne notizie è la Commissione europea.





L'Hub riunirà gli investimenti in ricerca e sviluppo di vaccini finanziati a livello nazionale a livello UE.

L'Hub sarà costituito da un consorzio di organizzazioni europee leader nello sviluppo di vaccini e nei programmi nazionali di preparazione alle pandemie.

Ognuna di esse metterà a frutto la propria vasta esperienza nella scoperta, nello sviluppo, nelle sperimentazioni cliniche e nella produzione di vaccini.

Il progetto EVH è finanziato dall'Autorità per la Preparazione e la Risposta alle Emergenze Sanitarie (HERA) della Commissione Europea attraverso il programma EU4Health, con un importo fino a 102 milioni di euro.



L'Hub rivoluzionerà lo sviluppo di vaccini grazie alla sua struttura agile e decentralizzata. L'Hub rivoluzionerà lo sviluppo di vaccini grazie alla sua struttura agile e decentralizzata.

Organizzerà la ricerca collaborativa in tutta Europa e garantirà la sostenibilità e la continuità operativa anche dopo il finanziamento iniziale.

In definitiva, migliorerà la capacità dell'Europa di proteggere i suoi cittadini e rafforzare la sua economia dalle minacce sanitarie globali.

L'EVH si concentrerà su una serie di azioni chiave, tra cui: accelerare lo sviluppo di vaccini a meno di quattro mesi dall'identificazione della sequenza genomica di un agente patogeno.

Avviare una strategia di prototipazione vaccinale utilizzando tecnologie di piattaforma all'avanguardia.

Sfruttare le risorse del settore pubblico e privato.

Promuovere studi preclinici, studi di Fase I/II e studi clinici sul modello di infezione umana controllata (CHIM).