Ricerca. Assegnati premi Sif-Farmindustria a 10 giovani scienziati

Premiati oggi, con 5.000 euro ognuno, 10 giovani ricercatori che hanno presentato innovativi progetti di ricerca farmacologica. La cerimonia si è svolta durante il Forum Nazionale Pharma della Società Italiana di Farmacologia (4-6 giugno), con la consegna dei premi da parte di Armando Genazzani, Presidente della SIF, e di Marcello Cattani, Presidente Farmindustria. Ad oggi i Premi SIF-Farmindustria, istituiti nel 2000, sono stati assegnati a 250 ricercatori pubblici e privati.

“Questi premi rappresentano non solo un riconoscimento al merito scientifico, ma anche un investimento concreto sul futuro della ricerca italiana. Gratificare e sostenere i ricercatori di talento in formazione è fondamentale per costruire un ecosistema della ricerca competitivo, che potrà poi essere da volano per la ricerca di base, clinica ed industriale. È un obiettivo ed un investimento strategico della Società Italiana di Farmacologia così come di Farmindustria”. Così Armando Genazzani, presidente della Società Italiana di Farmacologia SIF.

“Le competenze sono la chiave per far crescere l’innovazione e affrontare le sfide di oggi e di domani. Sono particolarmente lieto di consegnare questi premi a giovani ricercatrici e ricercatori, che vengono dalle principali università e centri di ricerca del nostro Paese, hanno un sogno nel cassetto e lo vogliono realizzare, con entusiasmo e passione. Idee nuove e progetti ambiziosi aprono strade nella ricerca che possono portare a grandi rivoluzioni nelle cure. I premi di oggi sono un ulteriore tassello che rafforza il primato, certificato da dati Istat, dell’industria farmaceutica per collaborazione con università e centri di ricerca. Sostenere i giovani, aumentati del 21% negli ultimi 5 anni nelle nostre imprese, vuol dire sostenere l’innovazione del futuro. Una ricerca che in Italia è a forti tinte “rosa”, come dimostrano la presenza femminile in R&S farmaceutica, oltre il 50%, e questa premiazione, con una maggioranza di ricercatrici.

Oggi la R&S corre veloce grazie anche ai progressi tecnologici e all’Intelligenza Artificiale. Sono 24.000 i farmaci in sviluppo nel mondo, con 2.000 miliardi di dollari investiti dalle imprese entro il 2030. E il nostro auspicio è che i giovani premiati possano contribuire a un ulteriore scatto in avanti nelle diverse aree della Ricerca scientifica e farmacologica”. Così Marcello Cattani, Presidente Farmindustria.

Ecco i premiati:

Roberta Facchinetti, Sapienza Università di Roma

Federica Geraci, IRCCS Fondazione Santa Lucia, Roma

Luigi Francesco Iannone, Università di Modena e Reggio Emilia (Unimore)

Giorgia Manni, Università degli Studi di Perugia

Mirco Masi, Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia

Silvia Cecilia Pelucchi, Università degli Studi di Milano

Michela Perrone, Università degli studi della Campania «Luigi Vanvitelli»

Michele Santoni, Università degli Studi di Cagliari

Anna Schettino, Università degli Studi di Napoli Federico II

Valeria Serra, Università degli Studi di Cagliari