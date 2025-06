Farmaci. Ricette contraffatte per comprare l’antidiabetico Ozempic, 5 denunce a Bolzano

Ricette contraffatte per acquistare l'antidiabetico dimagrante Ozempic, dal valore totale di 26mila euro. E' successo a Bolzano, dove i carabinieri hanno denunciato 5 persone per i reati di falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative, falsità materiale commessa dal privato, uso di atto falso, furto aggravato e truffa.L'indagine è partita in seguito alla denuncia di un farmacista che ha ricevuto una ricetta sospetta. I militari hanno raccolto le testimonianze di 12 farmacisti bolzanini e 25 medici che operano nella sanità del capoluogo. Inoltre, l'analisi dei filmati delle camere di videosorveglianza ha permesso di scoprire che i 5 malviventi compravano il farmaco utilizzando ricette cartacee contraffatte sia nel timbro sia nella firma del medico e rubavano 'ricettari rossi' a 5 medici dell'azienda sanitaria, tutti regolarmente denunciati dai rispettivi titolari. Infine, i carabinieri hanno recuperato altri 2 ricettari rossi sottratti all'ospedale di Bolzano e trovati nelle abitazioni di alcuni dei 5 denunciati nel corso di perquisizioni domiciliari.Il personale degli uffici dell'azienda sanitaria altoatesina ha permesso di estrarre 152 ricette, emesse da ottobre 2024 a oggi, utilizzate per gli stessi scopi. Questa rete fraudolenta ha causato nel tempo problemi di reperimento del farmaco, tanto che diversi pazienti non hanno potuto continuare regolarmente la terapia prescritta. L'azienda sanitaria ha già formalizzato le denunciato per il danno subito, che ammonta a circa 11mila euro.