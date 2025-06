Spiagge serene. Infermieri sulle spiagge laziali per informare, prevenire, consigliare

Al via il progetto Spiagge Serene, realizzato dall’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Roma in collaborazione con le Asl del litorale regionale e con gli Ordini di Latina e Viterbo. Il progetto riparte per questo anno prevedendo 66 uscite, nel periodo da fine giugno agli inizi di settembre, su altrettante spiagge del litorale laziale.

Una equipe multidisciplinare composta da infermieri, altre professioni sanitarie e studenti dei corsi di Laurea in Infermieristica, sarà presente sulle spiagge laziali in appositi gazebi per promuovere stili di vita sani, sensibilizzare sulla prevenzione di comportamenti a rischio ed effettuare formazione nell’ambito degli interventi di primo soccorso.

I bagnanti saranno invitati a partecipare alla dimostrazione sulle tecniche di rianimazione cardio-polmonare e disostruzione delle prime vie aeree, che si effettueranno presso la postazione sulla spiaggia, invitando i presenti anche a esercitarsi su un manichino.

Vengono inoltre distribuite card con informazioni utili di educazione sanitaria su: alimentazione e osteoporosi, annegamento, rianimazione cardiopolmonare, disostruzione delle vie aeree, fisioterapia e logopedia, esposizione ai raggi solari, ostetricia, punture di animali, alimentazione in estate.

Queste le tappe della prime uscite di Spiagge Serene, domenica 29 giugno:

Asl di Latina presso la spiaggia dell’Hotel Tirreno di Latina Lido.

Asl Roma 3 a Fiumicino, spiaggia libera.

Asl Roma 4 a Santa Severa, spiaggia del Castello.

Asl Roma 6 ad Anzio, spiaggia della Riviera Mallozzi.

Asl Viterbo a Tarquinia, spiaggia libera piazzale Najadi.

“Lo spirito dell’iniziativa concepita dall’Ordine, che si ripresenta per la terza volta - ha detto Maurizio Zega, Presidente dell’Ordine degli Infermieri di Roma e coordinatore degli Ordini della Regione Lazio - è informare, educare e consigliare i cittadini a fare quel che è meglio per la loro salute raggiungendoli in spiaggia, in un momento dedicato al rilassamento e al recupero fisico e psichico: senza ‘aspettare’ il cittadino in un ambiente ‘sanitario’. Proattività, prevenzione ed educazione sanitaria sono la chiave della sanità del futuro”.