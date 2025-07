Malattie trasmesse dalle zanzare. Cresce in Europa la diffusione geografica e l’impatto sulla salute pubblica. I dati dell’Ecdc 

Dall’Aedes albopictus, che può trasmettere i virus della dengue, alla chikungunya fino al virus Zika. E poi ancora dal’Aedes aegypti, che diffonde anche il virus della febbre gialla al Culex pipiens, il vettore principale del virus del Nilo occidentale.

Sono queste le specie di zanzare che si stanno espandendo in tutta Europa. L’Aedes albopictus è attualmente presente in 16 paesi e 369 regioni, rispetto alle 114 regioni di circa un decennio fa. Mentre l’Aedes aegypti, una volta eliminata dall’Europa, è riemersa a Cipro. Nel frattempo, Culex pipiens continua a consentire una diffusa trasmissione del virus del Nilo occidentale, soprattutto durante l’estate e l’inizio dell’autunno.

A scattare la fotografia sulle Malattie trasmesse dalle zanzare sono i nuovi rapporti settimanali dell’Ecdc sui virus chikungunya, dengue, Zika e West Nile.

I nuovi aggiornamenti dell’Ecdc sulla sorveglianza mirano a migliorare la risposta tempestiva della sanità pubblica e a rafforzare il coordinamento tra i paesi. Offrendo dati epidemiologici coerenti e quasi in tempo reale, gli aggiornamenti possono informare le strategie di controllo nazionali e regionali, soprattutto perché l’Europa deve affrontare stagioni delle zanzare più lunghe e più intense a causa dei cambiamenti climatici.

Gli scenari. L’anno scorso in Europa sono stati segnalati 304 casi di dengue acquisita localmente, una tendenza in aumento rispetto agli anni precedenti (130 casi nel 2023 e 71 casi nel 2022). Nello stesso anno sono stati registrati 1.436 casi di infezione da virus del Nilo occidentale, con infezioni che hanno interessato 212 regioni in 19 paesi. Cifre che sottolineano la crescente diffusione geografica e l’impatto sulla salute pubblica delle malattie trasmesse dalle zanzare in Europa.

Finora, nel 2025, la Francia ha segnalato sei focolai di casi di malattia da virus chikungunya acquisiti localmente, con insorgenza dei sintomi a fine maggio o giugno. Questo indica un inizio molto precoce della stagione delle zanzare. Negli anni precedenti, tali casi si sono verificati a luglio o agosto, evidenziando come il cambiamento delle condizioni ambientali stia creando periodi di trasmissione più lunghi e favorevoli.

Le linee guida. Al fine di sostenere ulteriormente gli sforzi di preparazione a livello nazionale e regionale, l’Ecdc sta anche pubblicando nuove linee guida in materia di sanità pubblica sulle malattie trasmesse daAedes acquisite localmente in Europa. Il documento delinea le misure pratiche di sorveglianza, prevenzione e controllo per la malattia da virus chikungunya, dengue e virus Zika, con raccomandazioni su misura per quattro livelli di rischio in base alla presenza di vettori, alle condizioni ambientali e alla trasmissione recente. È disponibile anche una guida simile per il virus del Nilo occidentale.

La guida include anche criteri per la classificazione del rischio, azioni per ogni livello e strategie per la gestione dei vettori, la risposta alle epidemie e la sensibilizzazione del pubblico. È progettato per le autorità sanitarie pubbliche, i laboratori e i pianificatori di emergenza per aiutarli a valutare i rischi, dare priorità alle risorse e rafforzare il controllo integrato dei vettori.

Ma cosa si può fare? Tutti hanno un ruolo da svolgere nel ridurre il rischio di infezioni trasmesse dalle zanzare, ricorda l’Ecdc: le misure personali includono l’applicazione di repellenti per zanzare sulla pelle esposta, indossare maniche lunghe e pantaloni, soprattutto durante l’alba e il tramonto, quando l’attività delle zanzare raggiunge il picco, e dormire sotto le zanzariere o in stanze schermate o climatizzate, se possibile.

I viaggiatori di ritorno da regioni in cui circolano malattie come la dengue o la malattia da virus chikungunya dovrebbero continuare queste precauzioni per almeno tre settimane per evitare di introdurre virus in aree in cui sono presenti vettori di zanzare competenti.

Anche le azioni ambientali e comunitarie sono essenziali per ridurre l’allevamento di zanzare e prevenire le epidemie. La rimozione dell’acqua stagnante da contenitori come vasi da fiori, secchi e grondaie intasate può limitare significativamente i terreni di riproduzione. In alcuni casi, i larvicidi possono essere utilizzati in corpi idrici più grandi e gli adulticidi applicati durante focolai attivi, sempre considerando l’impatto ecologico.

Nel loro insieme, queste misure possono ridurre l’impatto delle malattie trasmesse dalle zanzare in tutta Europa.