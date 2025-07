HTA. Aifa ospita delegazione del Ministero della Salute greco per condividere esperienze e best practice

L’Agenzia Italiana del Farmaco ha ospitato oggi una delegazione del Ministero della Salute greco, insieme a rappresentanti della Commissione Europea e dell’OMS Europa, per una giornata di studio sull’HTA. Al centro dell’incontro i meccanismi adottati dall’AIFA per garantire l’accesso ai farmaci innovativi, sempre più mirati e costosi, salvaguardando la sostenibilità del sistema sanitario. Un modello da approfondire e replicare, riadattandolo, in Grecia dove il Ministero della Salute sta lavorando a una serie di riforme per modernizzare l’assistenza farmaceutica e migliorare l’accesso all’innovazione.

La visita fa parte delle attività previste dal TSI (Technical Support Instrument), strumento di supporto tecnico finanziato e gestito dal Gruppo di lavoro di Riforma e Investimento della Commissione Europea (SG REFORM), con l’obiettivo di favorire la condivisione di competenze tecniche e best practice per lo sviluppo di nuovi processi e linee guida HTA in linea con il nuovo regolamento UE HTA. Gli esperti AIFA hanno illustrato il processo di negoziazione del prezzo e rimborso, il quadro di valutazione dell'innovatività, gli strumenti per la gestione della spesa farmaceutica. La visita è organizzata insieme ad Agenas, dove la delegazione sarà ospite domani per una seconda giornata di studio.

“Sono lieto di accogliere in AIFA la delegazione greca e di condividere il gran lavoro svolto per rendere i farmaci innovativi sempre più accessibili ai pazienti – afferma il Presidente di AIFA Robert Nisticò - Nel 2024 l’agenzia europea EMA ha autorizzato 114 nuovi medicinali, sono 112 quelli esaminati quest’anno. Siamo tornati ampiamente sopra i livelli prepandemici, con un’onda lunga di farmaci, nuovi e molto costosi. È essenziale comprendere il valore terapeutico aggiunto di questi farmaci, anche attraverso nuovi strumenti, e premiare la vera innovazione, attuando strategie comuni per armonizzare l’accesso alle terapie in Europa. Perché questa sfida non riguarda solo l’Italia, ma tutti i Paesi”.

“La visita di oggi rappresenta un importante passo avanti nel rafforzamento dell’Health Technology Assessment in Grecia, nell’ambito del progetto Technical Support Instrument in corso presso il nostro Ministero della Salute, e costituisce anche un’occasione per approfondire la cooperazione tra i nostri due Paesi – sottolinea Aris Angelis, Segretario generale per la pianificazione strategica al Ministero della Salute - L’esperienza di AIFA nel campo dell’HTA, inclusi i registri nazionali e i Managed Entry Agreements per i nuovi prodotti, offre lezioni preziose che possono contribuire a far progredire i nostri sforzi in questo settore. Gli approfondimenti condivisi oggi su prezzi e rimborsi, valutazione dell’innovatività e gestione della spesa farmaceutica sono pienamente in linea con le nostre priorità nazionali”.

“Ringrazio il segretario generale per la pianificazione strategica del Ministero della Salute greco per l’interesse manifestato nei confronti degli strumenti di AIFA che mirano all’accesso per i pazienti a farmaci innovativi e ad alto costo e, in particolare, nei confronti della piattaforma nazionale dei registri di monitoraggio AIFA. Si tratta di uno strumento che rappresenta un’eccellenza nel panorama europeo, utile soprattutto in quei contesti assistenziali sanitari a forte vocazione universalistica - dichiara Pierluigi Russo, Direttore tecnico-scientifico di AIFA – Siamo ben lieti di supportare ed accompagnare il Ministero della Salute greco anche oltre i confini del programma TAIEX, nello sviluppo di un sistema nazionale per il monitoraggio di medicinali prioritari per la tutela della salute, che possa consentire l’applicazione di meccanismi di accesso basati su accordi di tipo economico”.