Sabine Scherer è la nuova presidente del Comitato Pediatrico dell’Ema

Nella riunione del luglio 2025, il comitato pediatrico dell'EMA (PDCO) ha eletto la tedesca Sabine Scherer come nuova presidente per un mandato di tre anni, a partire da settembre 2025.

Il dott. Scherer subentra al dott. Aylward, dell'Health Products Regulatory Authority (HPRA) in Irlanda, che ha ricoperto la carica di presidente del PDCO negli ultimi tre anni.

La Dott.ssa Scherer è attivamente coinvolta in diverse attività del PDCO dal 2016, anno in cui è entrata a far parte del comitato. È stata vicepresidente del comitato dal 2019 al 2022.

Il dott. Scherer è pediatra di formazione e dal 2013 ricopre la carica di Senior Clinical Assessor e vicedirettore dei medicinali pediatrici e orfani presso l’Istituto federale per i farmaci e i dispositivi medici (BfArM) .

Attualmente è coinvolta in diverse iniziative e gruppi di lavoro del PDCO, occupandosi di argomenti quali l'estrapolazione e il meccanismo d'azione. Rappresentanti del PDCO nella rete europea di ricerca pediatrica presso l’EMA.