Nasce Prevention Task, l’hub digitale dedicato alla prevenzione e alla salute pubblica

L’obiettivo è ambizioso: diventare il punto di riferimento in Italia per l’informazione, il dibattito e la diffusione di una cultura della prevenzione capace di coinvolgere cittadini, istituzioni e comunità scientifica.Un antidoto all’infodemia
Mai come oggi la prevenzione è cruciale per la salute pubblica. Eppure, la fiducia nei vaccini e negli strumenti di prevenzione vacilla, erosa da fake news e diffidenza. Prevention Task
si propone come hub digitale autonomo che raccoglie contenuti affidabili e autorevoli: articoli multimediali, interviste a esperti, talk show con protagonisti della sanità italiana, newsletter periodiche. Un ecosistema editoriale capace di coniugare rigore scientifico e linguaggi digitali, per parlare a pubblici diversi con la stessa forza.
Dal vaccino all’innovazione digitale
Il portale affronta a 360 gradi le grandi sfide della prevenzione. Dalla vaccinazione pediatrica alla protezione dell’adulto, fino alla lotta alle infezioni respiratorie prevenibili da vaccino. Ampio spazio anche al ruolo delle istituzioni nella governance della salute, all’impatto delle nuove tecnologie e al tema, sempre più urgente, della sostenibilità del sistema sanitario
Non mancheranno appuntamenti di approfondimento in diretta streaming, come i talk show tematici con assessori regionali, rappresentanti del Ministero, società scientifiche e associazioni di pazienti, né il ciclo di interviste pensato per dare voce a chi, ogni giorno, lavora per rendere la prevenzione una realtà concreta.Una rete di media per amplificare la voce della prevenzione
La forza di Prevention Task sta anche nella rete editoriale che lo sostiene. I contenuti, oltre che sul sito dedicato www.preventiontask.it
, saranno diffusi attraverso testate come Quotidiano Sanità, Sanità Informazione, Popular Science, Vaccini e Farma Mese, garantendo una copertura capillare sui media e sui canali social del gruppo Homnya“Fare cultura della prevenzione è una priorità”
«Con Prevention Task vogliamo creare un luogo di confronto autorevole e aperto, capace di avvicinare cittadini, istituzioni e comunità scientifica attorno al valore della prevenzione – sottolinea Francesco Maria Avitto, Direttore Editoriale di Homnya
–. La vaccinazione rappresenta un pilastro irrinunciabile della salute pubblica e crediamo che un’informazione di qualità possa rafforzare fiducia, consapevolezza e adesione alle strategie di prevenzione».