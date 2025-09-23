toggle menu
23 settembre 2025

Scienza e Farmaci

Nasce Prevention Task, l’hub digitale dedicato alla prevenzione e alla salute pubblica

immagine 23 settembre - Un nuovo spazio digitale dedicato a chi crede che la prevenzione sia la prima e più potente medicina. Si chiama Prevention Task ed è l’ultima iniziativa editoriale firmata Homnya, realizzata con il contributo non condizionante di Pfizer
L’obiettivo è ambizioso: diventare il punto di riferimento in Italia per l’informazione, il dibattito e la diffusione di una cultura della prevenzione capace di coinvolgere cittadini, istituzioni e comunità scientifica.

Un antidoto all’infodemia

Mai come oggi la prevenzione è cruciale per la salute pubblica. Eppure, la fiducia nei vaccini e negli strumenti di prevenzione vacilla, erosa da fake news e diffidenza. Prevention Task si propone come hub digitale autonomo che raccoglie contenuti affidabili e autorevoli: articoli multimediali, interviste a esperti, talk show con protagonisti della sanità italiana, newsletter periodiche. Un ecosistema editoriale capace di coniugare rigore scientifico e linguaggi digitali, per parlare a pubblici diversi con la stessa forza.

Dal vaccino all’innovazione digitale

Il portale affronta a 360 gradi le grandi sfide della prevenzione. Dalla vaccinazione pediatrica alla protezione dell’adulto, fino alla lotta alle infezioni respiratorie prevenibili da vaccino. Ampio spazio anche al ruolo delle istituzioni nella governance della salute, all’impatto delle nuove tecnologie e al tema, sempre più urgente, della sostenibilità del sistema sanitario

Non mancheranno appuntamenti di approfondimento in diretta streaming, come i talk show tematici con assessori regionali, rappresentanti del Ministero, società scientifiche e associazioni di pazienti, né il ciclo di interviste pensato per dare voce a chi, ogni giorno, lavora per rendere la prevenzione una realtà concreta.

Una rete di media per amplificare la voce della prevenzione

La forza di Prevention Task sta anche nella rete editoriale che lo sostiene. I contenuti, oltre che sul sito dedicato www.preventiontask.it, saranno diffusi attraverso testate come Quotidiano Sanità, Sanità Informazione, Popular Science, Vaccini e Farma Mese, garantendo una copertura capillare sui media e sui canali social del gruppo Homnya

“Fare cultura della prevenzione è una priorità”

«Con Prevention Task vogliamo creare un luogo di confronto autorevole e aperto, capace di avvicinare cittadini, istituzioni e comunità scientifica attorno al valore della prevenzione – sottolinea Francesco Maria Avitto, Direttore Editoriale di Homnya –. La vaccinazione rappresenta un pilastro irrinunciabile della salute pubblica e crediamo che un’informazione di qualità possa rafforzare fiducia, consapevolezza e adesione alle strategie di prevenzione».
23 settembre 2025
