Sanofi: “Trasformare l’innovazione in valore per il Paese”. A Roma summit sulle Scienze della Vita

Instabilità geopolitica, pressioni macroeconomiche, crescente domanda e difficoltà di accesso alla salute, caratterizzano lo scenario internazionale. In questo contesto l’Italia è chiamata a definire una politica industriale e scientifica capace di rafforzare la propria competitività nelle Scienze della Vita.

Con questo obiettivo oggi Roma ha ospitato l’evento “Guidare l’Innovazione verso una Strategia italiana delle Scienze della Vita” promosso da Sanofi. Erano presenti, tra gli altri: Martin Briens, Ambasciatore di Francia in Italia, Anna Maria Bernini, Ministro dell’Università e della Ricerca, Guido Liris, Capogruppo Commissione Bilancio del Senato, Claudia Biffoli, Dirigente Divisione Biotecnologie e farmaceutica, MIMIT, Giuseppe Curigliano, Presidente eletto ESMO e Ordinario di Oncologia Medica presso l’Università di Milano Statale, Alberto Mantovani, Presidente della Fondazione Humanitas per la Ricerca, Professore emerito di Humanitas University, Alberto Siracusano, Presidente Consiglio Superiore Sanità, Ilaria Villa, Direttore Generale Fondazione Telethon, Angela Zampella, Prorettrice, Università degli Studi di Napoli Federico II e Presidente del Consiglio di Sorveglianza del Centro Nazionale per lo Sviluppo di Terapia Genica e Farmaci con tecnologia RNA, Paola Zaratin, Direttore della ricerca scientifica AISM-Fondazione FISM e Giovanni Tria, Presidente della Fondazione ENEA Tech e Biomedical, che ha collaborato all’organizzazione dei tavoli di lavoro tecnici con personalità del mondo accademico e imprenditoriale, rappresentanti delle istanze dei pazienti, centri e fondazioni di ricerca, start-up.

La ricerca biomedica, la medicina di precisione, l’immunologia di nuova generazione e l’intelligenza artificiale stanno trasformando in profondità i percorsi di cura e le filiere produttive. Per l’Italia – nazione leader europea nell’export farmaceutico e hub d’eccellenza per la ricerca clinica – queste trasformazioni rappresentano un’opportunità strategica da cogliere attraverso una visione integrata e di lungo periodo.

“L’Italia ha una grande opportunità: trasformare il vasto potenziale delle Scienze della Vita in un vero asset strategico nazionale – ha dichiarato Giovanni Tria, Presidente della Fondazione ENEA Tech e Biomedical – La sperimentazione di nuove forme di collaborazione pubblico-privato va in questa direzione: valorizzare le eccellenze scientifiche e cliniche già presenti nel Paese e integrarle con la capacità industriale, tecnologica e produttiva. Investire in infrastrutture biomediche avanzate e in poli di innovazione permette infatti di generare un ecosistema attrattivo, capace di trattenere talenti, attirare investimenti internazionali e sviluppare filiere ad alto valore aggiunto. Un comparto delle Scienze della Vita forte significa capacità di rispondere più rapidamente alle emergenze sanitarie, maggiore sicurezza nell’approvvigionamento di prodotti critici e un ruolo più attivo nelle iniziative europee di sovranità tecnologica”.

Il contributo di Sanofi

Circa 70 milioni di euro sono stati destinati complessivamente da Sanofi alle tre leve chiave dell’innovazione: Ricerca e Sviluppo, formazione di competenze e trasformazione tecnologica industriale.

Nel 2024 l’azienda farmaceutica ha investito 45,2 milioni di euro in Ricerca e Sviluppo in Italia, generando un beneficio complessivo di 133 milioni di euro per il SSN e la nazione in termini di costi evitati. L’effetto leva è pari a 2,95: ogni euro investito in ricerca in Italia produce quasi tre euro di risparmio per la collettività grazie alla riduzione delle ospedalizzazioni, all’uso più appropriato dei percorsi clinici e alla disponibilità di terapie innovative.

Inoltre, la ricerca sostenuta da Sanofi è una delle più estese in Italia, con 108 studi clinici condotti nell’ultimo anno, che hanno coinvolto 1.517 pazienti distribuiti in 563 centri clinici ospedalieri e universitari, grazie alla collaborazione con oltre 90 strutture sanitarie su tutto il territorio nazionale.

“La ricerca è ciò che ogni giorno ci permette di trasformare conoscenze scientifiche in soluzioni concrete per milioni di persone – ha sottolineato Marcello Cattani, Presidente e Amministratore Delegato, Sanofi Italia e Malta – L’Italia ha una forza unica, rappresentata da una rete clinica di eccellenza e da ricercatori capaci di guidare studi complessi, multidisciplinari e ad alta innovazione. I risultati che osserviamo – dall’impatto sulla qualità di vita dei pazienti alla riduzione dei costi per il sistema sanitario – dimostrano che, quando ricerca pubblica e ricerca industriale lavorano in sinergia, l’innovazione accelera e diventa valore reale”.

“L’ambizione di Sanofi – ha continuato Cattani – è diventare l’azienda biofarmaceutica leader in immunologia entro il 2030 investendo in studi sempre più avanzati, che anche grazie a un uso massiccio dell’IA integrano immunologia, genomica e nuove tecnologie digitali. In un contesto globale di grande complessità, abbiamo bisogno di creare un ecosistema italiano delle Scienze della Vita all’altezza delle ambizioni della nostra nazione e di stimolo per una politica industriale europea che metta il settore farmaceutico al centro della crescita.”

L’impatto sulla sostenibilità sanitaria

Accanto alla produzione scientifica, la ricerca di Sanofi genera impatti sanitari immediati. In particolare, nel 2024, tre aree sono state oggetto nel Report d’Impatto 2024 di un’analisi economica specifica: la campagna nazionale di immunizzazione contro il Virus Respiratorio Sinciziale nei neonati, le patologie infiammatorie di tipo 2 e le malattie cardiovascolari. I benefici per il SSN risultano significativi, con 29,5 milioni di euro di costi evitati grazie all’immunoprofilassi da RSV, 20,8 milioni derivanti dalle soluzioni per l’infiammazione di tipo 2 e 34 milioni legati agli inibitori PCSK9 nella prevenzione cardiovascolare. È quindi immaginabile l’impatto enorme generato dalla somma delle soluzioni di salute.

La trasformazione strutturale della pipeline

Sul fronte dell’innovazione, Sanofi sta operando una trasformazione strutturale della propria pipeline, oggi composta da 93 progetti in fase clinica, di cui 36 in fase avanzata o già sottoposti alle autorità regolatorie, sostenuti sempre più dall’uso di tecnologie di intelligenza artificiale applicate al disegno degli studi, alla gestione dei dati clinici e alla generazione di nuovi target terapeutici.

E l’Italia svolge un ruolo centrale in questo percorso: gli studi sin qui condotti riguardano aree chiave come immunologia, trapianti, neurologia, malattie rare, diabete, vaccini ed ematologia, e comprendono anche 12 molecole innovative, tra cui alcune “pipeline in a product” potenzialmente destinate a generare oltre 40 nuove indicazioni terapeutiche entro il 2031.

Immunologia, driver di crescita

Attenzione particolare è stata dedicata all’immunologia, asse principale della strategia di crescita globale dell’azienda, che ambisce ad affermarsi leader in questa area entro il 2030. Infatti, il 76% degli studi dell’azienda ha riguardato soluzioni basate su meccanismi d’azione immunologici, mentre gli investimenti nella ricerca sulle malattie infiammatorie di tipo 2 sono cresciuti del 19% nel solo 2024.

Sanofi sta quindi contribuendo con la sua Ricerca e Sviluppo a quella che da anni Alberto Mantovani definisce la “rivoluzione dell’immunologia”, che non guarda più alle malattie come categorie isolate, ma ai percorsi biologici dell’immunità alla base di molte condizioni croniche e infiammatorie. E proprio su questi temi Mantovani è intervenuto con una lecture magistrale, evidenziando come la comprensione dei meccanismi immunitari sia oggi alla base delle principali innovazioni terapeutiche e di prevenzione.

L’evento di Roma ha confermato un messaggio chiaro: l’Italia può assumere un ruolo di leadership nelle Scienze della Vita, ma questo richiede una visione nazionale condivisa, un ecosistema che integri ricerca pubblica e privata e investimenti capaci di tradursi in soluzioni concrete per le persone.