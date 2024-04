Gemmato: “Al lavoro per valutare prestazioni più adeguate, istituito gruppo”

"Migliorare i processi di presa in carico delle persone con disturbo dello spettro autistico è l'obiettivo a cui tendere tutti insieme. Proprio per questo, nel corso del mio primo anno di mandato, sono stati innanzitutto ascoltati le associazioni dei pazienti, le famiglie, gli Ordini professionali, i clinici, gli esperti nazionali in tema di autismo. Siamo al lavoro per valutare quali possono essere le prestazioni sanitarie più adeguate per il trattamento dei disturbi dello spettro autistico". Lo sottolinea il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato, in un post su Facebook in occasione della Giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo.

"A questo proposito - ricorda - su mia iniziativa, è stato istituito un gruppo di lavoro di esperti per rendere concrete alcune indicazioni relative ai trattamenti terapeutici riabilitativi basati sui principi della scienza dell'analisi del comportamento, affinché siano disponibili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale. In virtù della trasversalità delle competenze che la materia richiede, secondo un approccio sistemico e strutturale - precisa il sottosegretario - continuano le interlocuzioni proficue con i ministeri interessati, tra cui il ministero dell'Università e della Ricerca, il ministero dell'Istruzione e del Merito, il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e il Dipartimento per le Politiche in favore delle persone con disabilità".

Gemmato evidenzia che "quello dell'autismo è un tema che mi sta molto a cuore, motivo per il quale ho accolto con grande senso di responsabilità la delega specifica attribuitami nel ruolo di sottosegretario alla Salute, che configura la continuità politica all'attività parlamentare svolta nella precedente legislatura".