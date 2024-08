West Nile Virus. Sono 24 i nuovi casi umani segnalati fra il 1 e il 7 agosto, 3 i decessi

Ventiquattro nuovi casi di West Nile Virus registrati in Italia nell’ultima settimana. Lo riporta il nuovo bollettino della sorveglianza del West Nile Virus dell'Istituto superiore di sanità, per il periodo 1-7 agosto 2024.Dall’inizio di maggio 2024 risultano complessivamente in Italia 52 casi confermati di infezione ( erano 28 nel precedente bollettino ); di questi 29 si sono manifestati nella forma neuro-invasiva (1 Lombardia, 8 Veneto, 3 Friuli-Venezia Giulia, 13 Emilia-Romagna, 2 Puglia, 1 caso importato dagli Stati Uniti e 1 dall’Albania), 8 casi asintomatici identificati in donatori di sangue (8 Emilia-Romagna), 15 casi di febbre (9 Veneto, 4 Emilia-Romagna, 1 caso importato da Oman e 1 dal Marocco).Tra i casi confermati sono stati notificati 3 decessi (1 Veneto, 1 Friuli-Venezia Giulia, 1 Emilia-Romagna).Nello stesso periodo non sono stati segnalati casi di Usutu virus.