West Nile, 35 nuovi casi nell’ultima settimana e 2 decessi. Un caso di Usutu virus nel modanese 

Trentacinque nuovi casi umani di West Nile Virus sono stati segnalati in Italia nel periodo 5 – 11 settembre 2024. Lo rileva l’ultimo bollettino dell’Iss. Salgono così a 331 i casi di infezione da West Nile Virus (WNV) segnalati nel nostro Paese dall’inizio di maggio 2024 nell’uomo (296 nel precedente bollettino); di questi 191 si sono manifestati nella forma neuro-invasiva (12 Piemonte, 6 Lombardia, 33 Veneto, 5 Friuli Venezia Giulia, 116 Emilia-Romagna, 7 Campania, 2 Puglia, 2 Calabria, 1 Sardegna, 2 casi importati dagli Stati Uniti e 5 dall’Albania), 42 casi asintomatici identificati in donatori di sangue (2 Piemonte, 9 Lombardia, 11 Veneto, 2 Friuli Venezia Giulia, 16 Emilia-Romagna, 1 Abruzzo, 1 Campania), 98 casi di febbre (3 Piemonte, 3 Lombardia, 59 Veneto, 2 Friuli-Venezia Giulia, 28 Emilia-Romagna, 1 Calabria, 1 caso importato da Oman e 1 dal Marocco).Tra i casi confermati sono stati notificati 13 decessi (3 Piemonte, 1 Lombardia, 5 Veneto, 1 Friuli Venezia Giulia, 2 Emilia-Romagna, 1 Calabria).Salgono a 43 (+2 rispetto lo scorso bollettino) le Province con dimostrata circolazione di WNV appartenenti a 11 Regioni: Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Abruzzo, Campania, Puglia, Calabria e Sardegna.Nello periodo è stato confermato un caso di Usutu virus in Provincia di Modena.