Dengue. Iss: da inizio anno sono stato 685 i casi confermati

Al 19 novembre 2024 e segnalati al sistema di sorveglianza nazionale. Di questi, 472 sono associati a viaggi all’estero e 213 sono autoctoni. L’età mediana dei casi segnalati è di 45 anni e il 50% è di sesso maschile. Non è stato registrato nessun decesso. Inoltre, al 19 novembre sono stati identificati diversi eventi di trasmissione locale del virus Dengue (DENV) in Italia, ma non si registrano nuovi casi di infezione nell’uomo da almeno 19 giorni. Il focolaio di dimensioni maggiori, con 143 casi confermati, è localizzato in un Comune delle Marche. Casi sporadici e focolai più limitati sono stati segnalati in Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Marche e Abruzzo. Al 19 novembre tutti i focolai DENV autoctoni sul territorio nazionale risultano controllati con limitata attività recente. È stata attivata la fase finale di monitoraggio finalizzata alla chiusura definitiva dei focolai stessi. È quanto riporta il bollettino settimanale dell’Iss.