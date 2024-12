Influenza. Continua lentamente a salire l’incidenza. Nell’ultima settimana colpite 477 mila persone. Maggiore circolazione sempre tra i bimbi più piccoli

Nella quarantottesima settimana del 2024 l’incidenza delle sindromi similinfluenzali (Ili) è in lieve aumento rispetto alla settimana precedente con un livello pari a 8,1 casi per mille assistiti (7,9 nella settimana precedente) ma più lentamente della scorsa stagione (11,5 nella settimana 2023-48). Lo afferma l'ultimo bollettino della sorveglianza RespiVirNet, appena pubblicato, secondo cui nella settimana dal 24 novembre all'1 dicembre i casi stimati di sindrome simil-influenzale sono stati circa 477.000, per un totale di circa 2.766.000 casi a partire dall’inizio della sorveglianza.



Maggiormente colpiti i bambini sotto i cinque anni di età con un’incidenza pari a 19,4 casi per mille assistiti (18,0 nella settimana precedente). In tutte le Regioni/PPAA italiane il livello dell’incidenza è sopra la soglia basale, tranne in Valle D’Aosta, nella P.A. di Bolzano, nella P.A. di Trento, in Friuli-Venezia Giulia, in Liguria e in Molise.

Nella fascia di età 5-14 anni l’incidenza è pari a 7,75 nella fascia 15-64 anni a 8,37 e tra gli individui di età pari o superiore a 65 anni a 4,80 casi per mille assistiti.

Durante la terza settimana di sorveglianza virologica per la stagione 2024/2025, la circolazione dei virus influenzali si mantiene a bassi livelli, sebbene in lieve aumento rispetto alla settimana precedente. Su 1.426 campioni clinici ricevuti dai diversi laboratori afferenti alla rete RespiVirNet, 35 (2,4%) sono risultati positivi al virus influenzale, 30 di tipo A (21 di sottotipo H1N1pdm09, 5 H3N2 e 4 non ancora sottotipizzati) e 5 di tipo B.. Tra i campioni analizzati, 52 (3,6%) sono risultati positivi per RSV, 46 (3,2%) per SARSCoV-2, e i rimanenti 362 sono risultati positivi per altri virus respiratori, di cui: 236 (16,5%) Rhinovirus, 46 Adenovirus, 32 virus Parainfluenzali, 32 Coronavirus umani diversi da SARSCoV-2, 8 Bocavirus e 8 Metapneumovirus.