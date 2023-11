Esperienze Digitali: All'AO Brotzu di Cagliari il Progetto RED, "Retina e Diabete"

La Sardegna paga un prezzo altissimo al diabete mellito: infatti è la regione che presenta il più alto numero annuale di nuovi casi di diabete di tipo 1 (circa 700 nuovi casi che richiedono quattro somministrazioni giornaliere di insulina per la sopravvivenza), poiché l’incidenza del diabete infanto-giovanile è di oltre 50 casi per 100.000 abitanti (nella fascia d’età 0-30 anni), mentre nel resto d’Italia i nuovi casi annuali registrati si aggirano intorno a 6-7 per 100.000 abitanti. Nel resto del mondo questi numeri vengono raggiunti solo dalla Finlandia. Questa la cornice dell'esperienza digitale del Brotzu di Cagliari.

23 novembre 2023

di E. Siotto Pintor, Roberta Sulis- Non ci sono dati ufficiali per quanto riguarda l’incidenza del diabete mellito di tipo 2. Tuttavia, alcune fonti portano a ipotizzare un numero approssimativo di almeno 5.000 nuovi casi all’anno. da ritenersi una vera e propria emergenza sociosanitaria.Dall’incontro tra le associazioni Diabete Zero ed Unione Italiana Ciechi, la Dott.ssa Sulis, la Dott.ssa Foddis e la Direzione Generale e Sanitaria dell’ARNAS Brotzu che con la collaborazione delle Istituzioni in particolare Ada Lai ed Edoardo Tocco si è valutata la necessità di creare un percorso dedicato ai pazienti affetti dalla Retinopatia Diabetica.La soluzione integra screening sul territorio, visite ambulatoriali con strumenti tecnologici dedicati per aiutare, in particolare, i pazienti di nuova diagnosi ed i pazienti cronici con scarsa compliance alla terapia o difficoltà di accesso alle cure: da questa idea nasce il progetto RED, Retina e DiabeteI pazienti diabetici spesso non sanno di avere un certo grado di Retinopatia Diabetica già in atto, o essendo molti dei quali provenienti da fuori provincia o extra-regionali hanno difficoltà a raggiungere centri in cui possano seguire un percorso diagnostico terapeutico efficace.Il progetto è strutturato in due step:- il primo riguarda uno screening sul territorio con incontri mirati con la popolazione di centri del territorio sardo assieme ad un team di oftalmolgi, diabetologi, nutrizionisti coadiuvati da un rappresentante del comune ospitante. Successivamente vi è una fase di diagnostica precoce della retinopatia diabetica, con l’ausilio di strumenti come una fundus camera ed un OCT, a cui segue una identificazione e stadiazione dei soggetti più a rischio.- la seconda parte del programma prevede che i pazienti vengano indirizzati ad un ambulatorio dedicato all’interno della struttura ARNAS Brotzu a Cagliari, dove viene effettuata una anamnesi completa, con identificazione di fattori di rischio modificabili e loro correzione ed una valutazione oftalmologica completa compresa di fundus oculare e stadiazione della retinopatia diabetica.I pazienti che lo necessitano vengono rapidamente prenotati per le terapie più adatte al caso, quali intravitreali con farmaci anti-VEGF e/o corticosteroidi, Trattamenti Fotocoagulativi tramite Argon Laser oppure trattamenti chirurgici per i pazienti con problematiche legate al corpo vitreo e/o alla retina.Inoltre questi pazienti vengono successivamente inseriti in un database rapidamente consultabile ed entrano in un circuito di Follow up in cui ricevono appuntamenti per essere regolarmente seguiti e valutati per le terapie del caso.L’Obiettivo principale del progetto è la Presa in carico rapida: facilitiamo la vita dei pazienti e la spesa sanitaria prevenendo l’evoluzione verso una ipovisione invalidante per il paziente e la sua capacità lavorativa e qualità di vita.Nel 2022 sono stati effettuati diversi screening nel Nord della Sardegna con più di mille persone partecipanti entrate nel circuito nell’ambito del progetto pilota, noto come occhio al diabete.Nel 2023 sono già stati visitati i comuni di Domusnovas e Monserrato e sono in programma numerosi altri comuni Sardi.In futuro sono previste collaborazione con il centro di Diabetologia del Brotzu per un follow up ancora più efficace dei pazienti diabetici riguardanti tutti gli aspetti della condizione diabetica