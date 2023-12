Sardegna. Premio ‘FEMINAS’ 2023 Coldiretti: nel campo scientifico assegnato a Del Zompo, Ticca e Pishbin

Un riconoscimento alle donne che nell’Isola si sono distinte nel proprio settore di competenza. Ledda: “Le donne che la Coldiretti ha premiato sono protagoniste di storie che fanno grande il cuore della Sardegna. Il nostro vuol essere il simbolo di un premio delle donne alle donne, donna come motore della società. Quella stessa società che ancora deve impegnarsi tanto per raggiungere la parità di genere”

04 DIC

04 dicembre 2023

© Riproduzione riservata



Altri articoli in Regioni e Asl



di Elisabetta Caredda- E’ di qualche giorno fa l’evento di assegnazione del premio ‘FEMINAS’ 2023 che la Coldiretti Donne Impresa Sardegna promuove oramai da sette edizioni, in segno di riconoscimento delle donne che nell’isola si sono distinte nel proprio settore di competenza. Nove sono state le ‘Storie di Donne che nutrono il mondo’ selezionate quest’anno, delle quali tre operano nel campo della scienza e della medicina:che fanno grande il cuore della Sardegna – spiega a Quotidiano Sanità la coordinatrice regionale Coldiretti donne Impresa,Donne determinate, professioniste e di grandi sacrifici, esempi di generosità e solidarietà. Hanno portato in alto il nome della Sardegna nella scienza e nella medicina, nel giornalismo e nelle istituzioni, nel mondo accademico, in quello agricolo e in quelli artistici, dello spettacolo e dell’arte in generale, senza dimenticare lo sport”.per una giornata dedicata al femminile, la donna appunto, come motore della società. Quella stessa società che ancora deve impegnarsi tanto per raggiungere la parità di genere. Oltretutto, vuol essere una sensibilizzazione mirata anche a contrastare tutti i giorni le violenze che ancora troppo spesso vedono vittime le donne”.A ritirare il premio dedicato alle donne che operano nel campo scientifico sono stateprimo rettore donna in Sardegna (con mandato sino a marzo 2021), professoressa emerita di farmacologia presso il Dipartimento di Scienze biomediche dell'Università di Cagliari, che ha svolto la sua attività di ricerca a livello nazionale e internazionale, ed attualmente ancora componente del Consiglio Superiore di Sanità, di nomina ministeriale. Un riconoscimento quindi per "Una carriera dedicata alla ricerca e all’insegnamento per educare le giovani menti al valore della ricerca scientifica”.Un altro premio è andato aanestesista rianimatore e Coordinatore Locale Aziendale dei Trapianti perché “la promozione della cultura della donazione d’organo all’interno dell’ospedale tra tutti gli operatori sanitari e nel territorio fra tutta la popolazione è frutto di una vita ad essa dedita, di un impegno costante, che ha reso anche il reparto di Anestesia e Rianimazione dell’ospedale ‘San Francesco’ di Nuoro una eccellenza della sanità isolana”.Premiata anchedirigente medico nella disciplina patologia clinica presso il Laboratorio Analisi del Presidio Ospedaliero “San Francesco” della ASL n. 3 di Nuoro, e presidente dei Giovani iraniani in Italia, per "la lotta contro ogni forma di violenza e la difesa dei diritti dei più deboli e delle donne, in particolare dell’Iran, dove ha radici familiari e che non ha dimenticato”.