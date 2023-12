Giani: “Toscana autosufficiente ma occorre donare ancora sangue”

“Rinnovo comunque il mio appello a prendere contatto con l’Avis e con le altre associazioni che raggruppano i donatori perché chi può possa donare il proprio sangue o il proprio plasma” ha detto il presidente della Regione intervenuto all’iniziativa “Il sangue è vita”

“La Toscana ha raggiunto l’autosufficienza per ciò che riguarda il sangue, con un +7% rispetto allo scorso anno e, per il plasma, con un incremento del 2% rispetto al 2022. Voglio tuttavia rivolgere a tutti un appello a donare ancora e a ritrovare, nella pratica, le radici della solidarietà più alta e generosa: quella della donazione gratuita di una parte di se stessi”.

Così il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, nel corso del suo intervento nel salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio a Firenze, all’iniziativa “Il sangue è vita” organizzata dal comitato fiorentino dell’Avis, l’Associazione dei volontari italiani del sangue.

“Ringrazio gli avissini – ha aggiunto Giani – e anche tutti i volontari delle altre associazioni che si dedicano alla raccolta del sangue e del plasma, per il loro prezioso lavoro. E’ grazie al loro impegno che il nostro sistema trasfusionale e chirurgico è in grado di garantire l’eccellenza, che consiste nella garanzia della sicurezza per donatore e ricevente, e sulla non necessità di importare neanche una sacca da altre regioni. Rinnovo comunque il mio appello a prendere contatto con l’Avis e con le altre associazioni che raggruppano i donatori perché chi può possa donare il proprio sangue o il proprio plasma”.

Per diventare donatori è sufficiente avere più di 18 anni e meno di 65, pesare più di 50 chili ed essere in buona salute.

