Liguria. Prorogati gli incarichi dei Dg

Resteranno in carica per altri due anni Luigi Carlo Bottaro in Asl 3, per Paolo Petralia in Asl 4 e per Paolo Cavagnaro in Asl 5. Nella stessa Giunta, all’attuale Commissario di Asl 2 Michele Orlando è stato conferito per tre anni l’incarico di Direttore Generale della stessa Asl.

08 GEN

08 gennaio 2024

© Riproduzione riservata



Altri articoli in Regioni e Asl



- La Giunta Regionale della Liguria, su proposta dell’Assessore alla Sanitàha prorogato per due anni gli incarichi da Direttore generale perin Asl 3, perin Asl 4 e perin Asl 5. Nella stessa Giunta, all’attuale Commissario di Asl 2è stato conferito per tre anni l’incarico di Direttore Generale della stessa Asl. Questi provvedimenti avranno validità a partire dal 1° gennaio 2024.nei quali a livello di amministrazione regionale – dichiarano in una nota il presidentee l’assessore alla Sanità- porteremo avanti uno sforzo economico importante per l’abbattimento delle liste d’attesa. Contestualmente si stanno sviluppando tutte le attività propedeutiche all’attuazione del Pnrr con ospedali di comunità, case di comunità e centrali operative territoriali. Compito dei Direttori Generali sarà dunque armonizzare queste progettualità e condurle al loro compimento: le conferme in Asl 3, Asl 4 e Asl 5 si muovono in questa direzione. La stessa logica ha animato il provvedimento che in Asl 2 promuove a Direttore Generale l’attuale Commissario Michele Orlando. A tutti loro va l’augurio di un proficuo lavoro”.