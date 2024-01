Salute mentale. In Toscana operativo il Pur: “Migliorerà la gestione dei pazienti con misure di sicurezza”

Il coordinamento del “Punto unico regionale per il coordinamento e la gestione di pazienti con problemi psichici con misure di sicurezza” è stato affidato ad Alessandro Sergi dell’Asl Toscana Centro. Si occuperò di verificare e monitorare lo stato della presa in carico di persone sottoposte a misure di sicurezza, gestendo le assegnazioni in Rems. Tra i compiti anche la definizione dei criteri di presa in carico da parte dei servizi territoriali.

17 gennaio 2024

- In Toscana entra in funzione il Pur, ovvero il Punto unico regionale per il coordinamento e la gestione di pazienti con problemi psichici con misure di sicurezza. L’insediamento è avvenuto nei giorni scorsi presso gli uffici dell’assessorato al diritto alla salute. Il coordinamento è stato affidato addirettore dello staff della direzione sanitaria dell’Azienda Usl Toscana Centro.spiega la Regione in una nota, si occuperà della verifica e del monitoraggio dello stato della presa in carico di persone sottoposte a misure di sicurezza, gestendo le assegnazioni in Rems con un occhio attento sulle liste d’attesa. Tra i compiti c’è anche la definizione dei criteri di presa in carico da parte dei servizi territoriali per la salute mentale e le dipendenze, la promozione e la costruzione di protocolli tra i servizi sanitari e le autorità giudiziarie, la definizione di strumenti di monitoraggio e gestione informatizzata delle misure di sicurezza detentive e non detentive sul territorio applicate nella regione, il monitoraggio dei percorsi di reinserimento sociale di persone uscite dalle Rems.nell’ambito della salute mentale, con l’obiettivo di migliorare la presa in carico e la cura dei pazienti sottoposti a misure di sicurezza – commentano il presidente della Toscanae l’assessore al diritto alla salute- La presenza di un’equipe multidisciplinare permetterà diagnosi e progettazione di percorsi assistenziali più adeguati".