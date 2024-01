Smi Lazio in tour per la Regione per analizzare criticità e soluzioni

“Vorremmo affrontare le criticità e le situazioni locali delle province laziali e allo stesso temo delineare le nostre proposte per la medicina generale e per il territorio”, spiega la segreteria regionale del Sindacato. Il tour negli scorsi giorni ha fatto tappa a Civitavecchia: “Superare la scarsa attrattività della medicina generale e favorire la copertura delle zone carenti” le priorità emerse.

29 gennaio 2024

- “Intendiamo impegnarci sempre di più nei territori del Lazio per tenere alta l’attenzione alle criticità locali, per avanzare proposte operative per superare la poca attrattività della medicina generale e favorire la copertura delle zone carenti”. Così una nota della Segreteria Regionale del Sindacato Medici Italiani (Smi) traccia un bilancio di una partecipata iniziativa che si è tenuta a Civitavecchia nell’ambito delle attività d’incontro e di ascolto che il Smi Lazio sta organizzando in tutta la Regione.elle province laziali; chiederci cosa aspettarsi dall’Accordo Collettivo Nazionale ancora in discussione ? Le trattative regionali: a che punto siamo? Quale formazione per la medicina generale e la proposta SMI Assimefac per la formazione. Allo stesso tempo abbiamo delineato le proposte del Sindacato Medici Italiani per la medicina generale e per il territorio”, aggiunge la segreteria, che ringrazia “tutti colleghi iscritti e non iscritti della Asl RM4 per la bella partecipazione all’evento a Civitavecchia ed esprimiamo riconoscenza, in particolar modo, al Direttore Generale dell’Asl Roma4, la dr.ssaper la sua presenza e sensibilità per i temi trattati”.