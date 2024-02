La Lombardia cerca un nuovo Direttore Welfare, Bertolaso: “Cozzoli tra i papabili”

Con la nomina di Pavesi all’Aifa, la Regione apre un bando interno per nominare il suo successore. Sul nome di Marzo Cozzoli, l’assessore Bertolaso precisa: “Tutti i dirigenti regionali potranno partecipare al bando. Se qualcuno presenta un curriculum migliore di quello di Cozzoli, che vanta trent'anni di esperienza in Lombardia e venti nella Direzione generale del Welfare, questo sarà nominato direttore”. Intanto direttore vicario sarà Alberto Ambrosio

09 FEB

09 febbraio 2024

- Sarà scelto con un bando interno il nuovo direttore generale del Welfare della Regione Lombardia dopo la nomina dia direttore amministrativo dell'Aifa. Il direttore vicario sarà invece il dottorattuale direttore sanitario del San Matteo di Pavia. Lo ha fatto sapere l'assessore regionale al Welfare,che per smentire le voci su presunti attriti fra i due si è presentato in conferenza stampa impugnando dei guanti da boxeur "così se come qualcuno sostiene - ha detto scherzosamente Bertolaso - ci sono screzi, sono pronto a chiarire tutto sul ring".- ha assunto un incarico importante del quale siamo tutti molto contenti. La vicenda dell'organizzazione di Aifa, per quello che riguarda la Regione Lombardia, era partita malissimo. In una prima fase non era prevista alcuna presenza né nel Consiglio di amministrazione, né nella Commissione tecnico scientifica. Poi siamo riusciti ad avere il consigliere Emanuele Monti nel consiglio d'amministrazione e Ida Fortino, nostra dirigente, nella Commissione tecnico scientifica. E poi la 'ciliegina sulla torta' con la nomina, preventivamente condivisa con il ministro Schillaci, di Giovanni Pavesi. Per Regione Lombardia è un grande motivo d'orgoglio e un riconoscimento dell'importante lavoro fatto che sicuramente è stato apprezzato anche a Roma”.ha precisato Bertolaso - non è Marco Cozzoli. La Regione anche in questo caso segue le procedure e quindi e aprirà un bando interno cui potranno partecipare tutti i dirigenti regionali. È ovvio che viene richiesta una specifica e particolare esperienza nel campo del welfare. Nel caso in cui ci dovesse essere qualcuno che presenti un curriculum migliore di quello di Marco Cozzoli, che vanta trent'anni di esperienza in Lombardia e venti nella Direzione generale del Welfare, questo sarà nominato direttore".è stato scelto un medico, vale a dire Alberto Ambrosio, attuale direttore sanitario del san Matteo di Pavia, "ospedale universitario e uno dei nostri fiori all'occhiello". "Ogni volta che si parla del miglior direttore sanitario della Lombardia - ha scherzato Bertolaso - è sempre stato fatto il suo nome. Adesso lo mettiamo alla prova".