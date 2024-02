Puglia. Antonio Giovanni De Maria nuovo segretario regionale Fimmg

Ad affiancare De Maria saranno Nicola Calabrese (Vice Segretario Vicario) e i vice segretari Benedetto Del Vecchio, Donato Monopoli, Salvatore Onorati, Maria Rosaria Sportelli. Segretario Amministrativo è stato eletto Francesco Legrottaglie, mentre Marco Protopapa, Anna Rita Marina Morelli e Marina Di Venere saranno membri del Collegio dei Revisori dei Conti e Dauno Morlino Revisore dei Conti supplente.

12 FEB

12 febbraio 2024

- Il Consiglio di Fimmg Puglia riunito lo scorso 9 febbraio ha eletto per acclamazionequale nuovo Segretario regionale. A darne notizia la Fimmg Puglia in una nota. Ad affiancare De Maria nel suo lavoro saranno(Vice Segretario Vicario) e i vice segretariSegretario Amministrativo è stato elettomentresaranno membri del Collegio dei Revisori dei Conti eRevisore dei Conti supplente.per il lavoro svolto in questi difficili anni caratterizzati dalla Pandemia. L'elezione avvenuta all'unanimità dimostra la forte volontà di tutta Fimmg Puglia di raggiungere l'obiettivo della firma del nuovo AIR con il riconoscimento a tutti i medici del collaboratore di studio, la piena attivazione sul territorio regionale delle AFT, il riconoscimento di nuove aggregazioni funzionali strutturate che consentano una migliore accessibilità e fruibilità degli studi medici, il raggiungimento degli obiettivi dell' assistenza domiciliare. - ha dichiarato De Maria - Il nuovo ACN relativo agli anni 2019-2021 apre nuovi scenari che porteranno a dare maggiori servizi ai cittadini attraverso il ruolo unico. L'impegno è quello di portare la Regione Puglia a rendere applicabili i nuovi articoli e a realizzare gli obiettivi del PNRR sulla riorganizzazione della sanità territoriale. Ringrazio tutti i medici della Medicina Generale pugliese per avere raggiunto e superato l'obiettivo della campagna vaccinale antinfluenzale”.