Cagliari protagonista in Sardegna della Prima Giornata Nazionale della Prevenzione Fadoi-Anìmo

Cabras (referente regionale giovani Fadoi): “Il 20 Aprile gli specialisti internisti e gli infermieri Anìmo saranno disponibili in piazza Giovanni, dalle ore 9.00 sino alle ore 18.00, per svolgere attività di visita medica, rilievo dei parametri vitali, misura della glicemia e colesterolo, scheda di raccolta anamnestica ed attività di counseling, per divulgare la prevenzione sotto i suoi molteplici aspetti, previo consenso informato dei pazienti”.

16 APR

16 aprile 2024

di Elisabetta Caredda- Nella giornata di domenica verrà inaugurata la I Giornata Nazionale della Prevenzione promossa dalla Federazione delle associazioni dei dirigenti ospedalieri internisti (Fadoi) e l’Associazione nazionale degli infermieri di medicina (Anìmo). Il 20 Aprile 2024 dunque, nelle piazze delle più importanti città italiane, compresa Cagliari, gli specialisti di medicina interna con la assistenza del personale infermieristico offriranno la propria disponibilità per dedicare visite di prevenzione gratuite ai cittadini che vorranno presentarsi all’iniziativa, così da valutare il loro stato di salute generale da eventuali rischi di patologie cardio-vascolari, ipertensione arteriosa, dislipidemia, diabete, obesità, bronchite cronica, infezioni. Obiettivo del progetto è quindi quello di poter intervenire laddove, nei cittadini che saranno visitati, si diagnostichino patologie già sviluppate o potenziali.Gli specialisti di Fadoi e Anìmo intendono sensibilizzare la popolazione proprio sulla prevenzione e sui rischi sulla salute che uno stile di vita sbagliato può determinare. Per citare qualche esempio, l’obesità, il fumo, l’alimentazione ricca di alimenti processati, la sedentarietà, sono condizioni che mettono fortemente a rischio la qualità della vita delle persone. Diventa fondamentale la consapevolezza di adottare comportamenti utili al nostro benessere.– comunica al nostro giornalereferente regionale giovani FADOI e medico internista all’ospedale S.S. Trinità -, saranno disponibili in piazza Giovanni, dalla domenica mattina alle ore 9.00 sino alla sera alle ore 18.00, per svolgere attività di visita medica, rilievo dei parametri vitali, misura della glicemia e colesterolo, scheda di raccolta anamnestica ed attività di counseling, per divulgare la prevenzione sotto i suoi molteplici aspetti (importanza dello stile di vita, della dieta bilanciata, terapia adeguata, vaccinazioni anche nell’adulto etc..), previo consenso informato dei pazienti. Il personale sanitario sarà dotato dei presidi medici per poter effettuare tali attività (sfigmomanometro, metro per misurazione circonferenze, bilancia, glucometro, rilevatore colesterolo, saturimetro)”.“Oltre me – prosegue la dottoressa -, tengo a citare e ringraziare sin da ora i colleghi e gli infermieri che hanno aderito all’iniziativa e aiuteranno a visitare e prendere i parametri all'utenza, ossia le Dott.sse Maria Antonietta Marzilli (Resp. f.f. del reparto medicina interna), Giulia Floris, Paola Pisano, Paola Dellacà, Elisa Cogoni, Cinzia Caria, Arianna Puggioni, Carla Vargiu, Federica Floris, Rina Cossu, Vanessa Boi, Giorgia Frau, Nicoletta Palumo, Beatrice Deidda, Carlotta Nieddu, ed i dott.ri Marco Stabilini, Marco Ntoukas, Mattia Lillu, Giacomo Argiolas e Claudio Mameli. Presenzieranno inoltre specializzandi in Medicina Interna e studenti di infermieristica”.che metterà a disposizione dei gazebo ed un mezzo ambulanziero nella piazza designata per lo svolgimento delle suddette attività sanitarie”.“Tale iniziativa si svolge col patrocinio del Ministero della Salute, della Croce Rossa Italiana, dell’Istituto Superiore di Sanità, della Medicina di Genere, del Comune di Cagliari e della ASL 8 di Cagliari, da sempre impegnata in iniziative che promuovono adeguati stili di vita e favoriscono la crescita di consapevolezza della popolazione nei confronti dei fattori di rischio per lo sviluppo delle patologie croniche e alle loro complicanze” – conclude Cabras.