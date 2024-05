Presidente e delegazione Regione Lombardia da oggi negli Usa per una missione istituzionale

La missione organizzata per testimoniare l'importanza che Regione assegna al valore e allo sviluppo della formazione, anche con accordi e partnership a livello internazionale, e di alcune associazioni di categoria del territorio che operano in settori particolarmente strategici

20 MAG

20 maggio 2024

- Missione istituzionale negli Stati Uniti, da oggi e fino a domenica 26 maggio, per il presidente della Regione Lombardia, l'assessore al Welfare e il sottosegretario alla Presidenza con delega alle Relazioni internazionali ed Europee. Washington, Chicago e Indianapolis le tappe del viaggio che ha l'obiettivo di valorizzare l'attrattività della Lombardia per gli investitori statunitensi, promuovere le imprese lombarde e l'offerta culturale e turistica della regione.La missione, organizzata in collaborazione con l'Ambasciata italiana - informa una nota di Regione Lombardia - coinvolge anche i rettori degli atenei lombardi, o loro delegati, a testimoniare l'importanza che Regione assegna al valore e allo sviluppo della formazione, anche con accordi e partnership a livello internazionale, e di alcune associazioni di categoria del territorio che operano in settori particolarmente strategici. Il presidente e la delegazione parteciperanno a incontri e iniziative con le più alte cariche rappresentative del mondo dell'economia e dell'industria, con un'agenda ricca di appuntamenti e di occasioni di approfondimento. L'assessore al Welfare sarà protagonista di appuntamenti finalizzati a un efficace scambio di conoscenze e competenze con i protagonisti del sistema sanitario americano. L'assessore visiterà il 'National Institutes of Health (NIH)' per dialogare con tecnici ed esperti italiani che lavorano in questa prestigiosa struttura sanitaria di Washington.Tra gli incontri a cui il presidente prenderà parte, i momenti di lavoro con l'executive vicepresident della National Italian American Foundation, Paolo Messa, e con la vicepresidente per l'Europa della U.S. Chamber of Commerce, Marjorie Chorlins. Ricchi di spunti anche i meeting con il gruppo business del World Trade Center di Philadelphia e con il chairman ENI USA, Marco Margheri. Domani, martedì 21 maggio, il presidente della Regione Lombardia e l'assessore al Welfare visiteranno, su invito del presidente Franklin Graham, le Strutture della Samaritan's Purse in North Carolina e, in particolare, il centro operativo di Wilkesboro.