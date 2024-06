Fimmg Trentino. Siglato accordo integrativo provinciale 2016-2018 per la medicina generale

Siglato l’accordo integrativo per gli anni 2016-2018, con l’intesa che in tempi brevi si possa discutere del triennio 2019-2021. Giannantonio (Fimmg Trentino): “L’accordo prevede più fondi per le procedure di diagnosi di primo livello; amplia l’orario degli ambulatori in continuità assistenziale, mentre per i medici che vorranno, potranno aderire ai progetti aziendali per i codici a minor complessità. Sono state messe più risorse anche per il personale amministrativo”

19 GIU

Con i sindacati di medicina territoriale e la parte pubblica, rappresentata dall’assessore alla salute e politiche sociali Mario Tonina, è stato siglato in questi giorni l’accordo integrativo provinciale 2016 - 2018, con l’impegno reciproco, che vengano aperte le trattative per il prossimo accordo integrativo per il triennio 2019-2021.

“Fino ad ora avevamo fatto degli accordi ponte – spiega il Segretario generale Provinciale Fimmg Trentino Dr Valerio Di Giannantonio –, con questo ultimo accordo per il trienni 2016-2018 ci dà il via libera con l’assessore alla salute Tonina di aprire la discussione in modo abbasta rapido per il triennio 2019-2021. Detto questo, l’accordo appena siglato prevede in primo ordine la fornitura di tutte le apparecchiature per le procedure di diagnosi di primo livello in comodato d’uso gratuito per gli studi di mmg. La fornitura prevede tutta una serie di strumenti come ad esempio gli ecografi, spirometri, holter pressorio e holter cardiaci, impiegabili nell’ambito dei progetti aziendali”.

Oltre a questo capitolo, l’accordo appena siglato prevede l’aumento di fondi per la domiciliarità che comprende, per i medici di continuità assistenziale, di tenere gli ambulatori aperti fino mezzanotte e successivamente fino alle otto di mattina.

“Sul fronte della continuità assistenziale, si è cercato di razionalizzare le nuove risorse disponibili - continua il Segretario generale Provinciale Fimmg Trentino – tenendo aperti gli ambulatori dalle 20:00 - 24:00 e poi nell’orario notturno avanzato ci saranno alcuni medici che presteranno servizio presso la centrale operativa 116 – 117, mentre ci saranno altri medici che faranno la parte della domiciliarità assistenziale. Sempre per i medici di continuità assistenziale potranno rientrare nei progetti aziendali, nella fascia diurna, per le cure dei codici a minore complessità”

Sono aumentati anche i fondi per la figura amministrativa di studio, per gli studi che decideranno a svolgere la funzione di prenotazione Cup. Sono aumentati i fondi per la didattica e per l’attività di tutoraggio.

“Ritengo che l’accordo appena siglato sia un accordo importante e che apra le porte al prossimo accordo integrativo sulle aggregazioni funzionali territoriali rientranti al triennio 2019 - 2021, che rigurdano delle aggregazioni di medici funzionali a garantire l’assistenza e portare a compimento i progetti aziendali relativi alla presa in carico sulle patologie croniche” conclude il Dr Valerio Di Giannantonio

Endrius Salvalaggio

19 giugno 2024

