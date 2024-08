Campagna vaccinale 2024/2025. Smi Lazio: “Soddisfatti dell’accordo raggiunto con la Regione”

05 AGO

05 agosto 2024

© Riproduzione riservata



- Soddisfazione, da parte dello Smi Lazio, per l’esito dell’incontro di oggi con la Regione per concordare le modalità organizzative della Campagna di vaccinazione antinfluenzale e del Programma di vaccinazione con vaccino anti-pneumococcico per la stagione 2024-25.“Siamo soddisfatti come la Regione Lazio abbia accolto le nostre richieste sulla promozione della campagna vaccinale, aiutando, in questo modo, i medici a implementare questo importante strumento di tutela della salute rappresentato dalle vaccinazioni antinfluenzali e quelle anti-pneumococcico”, dichiarano in una notavice segretario vicario regionale Smi Lazio, e, che per lo Smi hanno partecipato alla riunione.“L’accordo sottoscritto – spiegano Pace e Pardi - incentiva la vaccinazione domiciliare antinfluenzale e anti-pneumococcico aiutando così la medicina generale della nostra regione a superare un momento di impasse rappresentato dalla stanchezza e dall’esitazione vaccinale”.Soddisfazione dello Smi anche perché è stata “evitata qualsiasi penalizzazione sulla remunerazione dei medici di medicina generale impegnati nella prossima campagna autunnale. Accolte pienamente le nostre proposte che ci portano a dire che siamo pienamente soddisfatti dei risultati raggiunti”.