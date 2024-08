Crisi Santa Lucia. Domani riunione al ministero Imprese, sotto il presidio Cgil e Fp Cgil Roma e Lazio

Durante l’incontro, riferisce il sindacato, “avanzeremo la proposta di rendere la fondazione un soggetto pubblico del Servizio Sanitario, come richiesto anche dalle lavoratrici e dai lavoratori del Santa Lucia, che negli scorsi hanno lanciato una petizione a sostegno di questa soluzione che ha già raccolto oltre 17.000 adesioni”.

- Domani, 6 agosto, alle ore 16:00 la Cgil di Roma e Lazio e la Fp Cgil Roma Lazio saranno in presidio, assieme alle lavoratrici e ai lavoratori della Fondazione Santa Lucia, in concomitanza dell’incontro con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy per affrontare la crisi che coinvolge l’IRCCS privato ed oltre 800 lavoratrici e lavoratori.“Dopo le affermazioni della direzione generale della Fondazione sulle mancate garanzie rispetto a posti di lavoro, salari e prestazioni all’utenza è evidente la necessità di un forte impegno da parte del Governo e della Regione Lazio affinché non siano le lavoratrici e i lavoratori, né le cittadine e i cittadini bisognosi di cure a pagare il prezzo di anni di cattiva gestione che hanno prodotto una crisi senza precedenti e che mettono a rischio fallimento un’eccellenza nazionale nel campo della neuroriabilitazione e della ricerca nelle neuroscienze”, dichiarano i vertici sindacali in una nota. Come già annunciato , durante l’incontro i sindacati proporranno di rendere la Fondazione un soggetto pubblico del Servizio Sanitario, “come richiesto anche dalle lavoratrici e dai lavoratori del Santa Lucia, che negli scorsi hanno lanciato una petizione a sostegno di questa soluzione che ha già raccolto oltre 17.000 adesioni”.