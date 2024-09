Dengue. Focolaio nelle Marche, 51 casi accertati, 2 probabili e 70 sospetti

25 SET

Sono attualmente 51 i casi accertati e 2 i casi probabili di febbre Dengue nelle Marche, tutti nell‘area di Fano. 70 sono invece i casi che presentano sintomatologia compatibile con l'infezione virale veicolata dalle zanzare.

Questi i numeri riportati in una nota della Regione Marche che assicura: “La situazione è costantemente monitorata e sono state messe in atto tutte le azioni di sanità pubblica previste con il coordinamento del Dipartimento di Prevenzione della Ast”, l‘azienda sanitaria territoriale.

“Tra domenica e lunedì – spiega la nota – è stata effettuata la terza disinfestazione prevista dal Comune di Fano, con l'intervento di 7 ditte specializzate. Contestualmente, si è provveduto alla disinfestazione del canale Albani da parte di Enel Green Power. Nei giorni scorsi, sono state installate nel territorio interessato trappole per monitorare la quantità di zanzare infette".

La Regione ricorda poi che la malattia è trasmessa dalle zanzare e non si trasmette da uomo a uomo. Per proteggersi dalle punture è consigliabile indossare maniche e pantaloni lunghi ed abiti di colore chiaro, utilizzare le zanzariere alle finestre e usare repellenti efficaci. Soprattutto dopo i recenti fenomeni atmosferici, va eliminato ogni ristagno di acqua, come quelli dei sottovasi, di bidoni e vasche. Le raccolte che non sono rimovibili vanno coperte per evitare deposizione di uova da parte delle zanzare, o va effettuato un trattamento antilarvale con semplici prodotti disponibili in commercio.

