Payback. PMI Sanità incontra Riboldi. Broya de Lucia: “Soluzione in manovra per evitare catastro

Una delegazione dell’associazione degli imprenditori ha incontrato l'assessore alla Sanità della Regione Piemonte per affrontare il dossier payback dispositivi medici. Ridoldi, riferisce PMI Sanità, ha espresso solidarietà alle imprese e assicurato che “lavoreremo con la conferenza Stato-Regioni e le altre parti in causa per trovare soluzioni strutturali al problema”. Broya de Lucia (presidente di PMI Sanità): “Non possiamo che attendere fiduciosi”.

15 ottobre 2024

- Una delegazione di PMI Sanità, l'associazione degli imprenditori del medtech italiano, ha incontrato l'assessore alla Sanità della Regione Piemonte,per affrontare il dossier payback dispositivi medici. La vice presidente dell'associazione,il direttore Relazioni Istituzionali,edmembro del direttivo nazionale, hanno messo a nudo gli “enormi rischi” per il comparto, le “ricadute gravissime sull’occupazione regionale e la sostenibilità dei sistemi sanitari” che potrebbero derivare dall'adozione della norma che prevede che le aziende fornitrici di dispositivi medici debbano restituire una quota del proprio fatturato qualora la spesa complessiva delle Regioni superi i limiti stabiliti.riferisce PMI Sanità in una nota, ha espresso sostegno alle imprese e dichiarato che “lavoreremo con la conferenza Stato-Regioni e le altre parti in causa per trovare soluzioni strutturali al problema”., presidente di PMI Sanità, si è detto "felice di aver incontrato un professionista preparato e che ha a cuore il nostro comparto ma innanzitutto la salute dei cittadini". Ora "non possiamo che attendere fiduciosi gli sviluppi dei prossimi giorni. Senza una soluzione in questa manovra finanziaria si realizzerebbe, entro l’anno, la catastrofe che tutti temono ma che nessuno ha ancora avuto intenzione di fermare!” ha concluso Broya de Lucia.