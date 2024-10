Prevenzione dentale in calo fra i bambini. Serena (Cao FVG): “Tantissime carie e lesioni non curate”

L’età media delle prime visite dal dentista supera spesso i sei anni, riferisce il presidente della Commissione Albo Odontoiatri del Friuli Venezia Giulia. “Manca la giusta informazione alla necessaria prevenzione. Per questo motivo dallo studio riportato dalla Società Italiana di Odontoiatria Infantile emerge che, nell’intero nord est, il 70% dei ragazzini ha delle carie non curate”.

30 ottobre 2024

di Endrius Salvalaggio- “Nella Regione Friuli Venezia Giulia, nell’età dei piccoli pazienti, le visite di prevenzione dentarie sono in calo, con il conseguente aumento di problemi di tipo carioso, e ciò è dovuto, principalmente ad un problema di scarsa informazione all’attività di prevenzione”. A dirlo èPresidente Cao Regione Fvg.Infatti, il presidente Cao Regionale considera che i genitori portano i loro bambini dal dentista solitamente quando compaiono i denti permanenti, ovvero dall’età di 5 - 6 anni in poi o peggio ancora, quando compaiono delle problematiche dolorose, mentre, “anche dalla collaborazione con i pediatri - evidenzia Serena - i bambini dovrebbero fare la prima visita dal dentista entro i primi due anni di età o dalla comparsa del primo dente da latte e questo perché in questa età ci permette di poter dare le corrette informazioni ai genitori sui fattori di rischio cariogeni ed informare i genitori sulle corrette prassi di igiene orale, che devono iniziare già dalla comparsa del primo dentino”.come tale può essere trasferita da una persona ad un’ altra e tende al peggioramento se non curata. Altro fattore a rischio nei bambini è il prolungamento dell’allattamento – avverte il presidente regionale - oltre l’anno di età, specialmente se fatte nelle ore notturne, quando la salivazione è scarsa. La cura della carie non è soltanto la cura del singolo dente cariato, ma risiede soprattutto nella prevenzione che è fondamentale anche per evitare che il dente che è stato curato si ammali nuovamente”.C’è anche uno studio della Società Italiana di Odontoiatria Infantile che evidenzia che i bambini e i ragazzi nel Nord – Est, per circa il 70 per cento presenta carie, mentre il 20 per cento rappresenti lesioni dello smalto ai denti, quasi l’11 per cento abbiano lesioni pre - cavitale e lesioni cavitate 35 per cento, con denti otturati con quasi il 32 per cento.presenta delle carie è anche vero che le lesioni pre – cavitate se non curate, come le cavitate (dente che ha un buco), sommate alle lesioni dello smalto, se non curate in tempo, diventeranno delle carie”. Conclude il Presidente Alessandro Serena