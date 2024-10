Veneto e Trentino-Alto Adige. Anziani senza geriatri, appena 250 per 1,5 milioni di over 65

A lanciare l'allarme, gli specialisti della sezione triveneta della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria che propongono l'"ospedale senza mura", un nuovo modello di continuità assistenziale che prevede vere e proprie 'squadre mobili di pronto intervento', per portare l possibile, diagnosi e cure geriatriche dall'ospedale a casa del pazienti

In Italia le culle si svuotano e gli anziani aumentano ma, nonostante questo, il numero dei geriatri è del tutto inadeguato a prendersi carico di una popolazione sempre più numerosa e fragile. Anche Veneto e Trentino-Alto Adige non fanno eccezione e subiscono le dinamiche demografiche che si registrano nel resto del Paese, a fronte di una preoccupante mancanza di geriatri.

A lanciare l’allarme, gli specialisti della sezione triveneta della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria (Sigg) che propongono l’“ospedale senza mura”, un nuovo modello di continuità assistenziale che prevede vere e proprie “squadre mobili di pronto intervento”,

Nel Veneto sono 1 milione e 200 mila gli over 65 e circa 230 mila in Trentino-Alto Adige, di questi circa il 40%ha più di due malattie croniche e il 16% degli ultra 65enni è non-autosufficiente. Il numero degli anziani che necessitano di assistenza è in continua crescita e richiede interventi e cure ad oggi non garantiti in modo adeguato.

“Infatti, nonostante la recente e virtuosa approvazione da parte della Giunta Regionale veneta di fondi per oltre 61 milioni di euro, destinati al rafforzamento dell’assistenza degli anziani più vulnerabili, il numero dei geriatri è drammaticamente insufficiente. Appena 200 specialisti in Veneto e 50 in Trentino-Alto Adige per coprire le aumentate richieste in ospedale e sul territorio di 1,5 milioni di over 65”, dichiara Alessandra Coin, presidente della sezione Triveneto SIGG.

I modelli assistenziali tradizionali hanno dimostrato già da tempo di non essere adeguati alle esigenze peculiari dei pazienti anziani, specialmente se fragili. “Ciò si traduce in accessi al pronto soccorso e ricoveri ripetuti, talvolta inappropriati e anche impropriamente prolungati, nel senso che i pazienti anziani, pur essendo guariti, restano ricoverati nei reparti perché non sanno dove andare – riprende Coin -. Spesso non vengono accolti dalle strutture ma anche i familiari fanno fatica a riprenderli a casa, perché l’assistenza domiciliare è insufficiente”.

Serve dunque un cambio di paradigma e un salto operativo per la riorganizzazione di un efficiente sistema di cure domiciliari. “Quello che proponiamo è la formula dell’“ospedale senza mura”, un nuovo modello di continuità assistenziale che prevede vere e proprie ‘squadre mobili di pronto intervento’, che portano, nei limiti del possibile, diagnosi e cure geriatriche dall’ospedale a casa del paziente – afferma Andrea Ungar, presidente SIGG – un modello sperimentato a Firenze e noto come GIROT, Gruppo di Intervento Rapido Ospedale-Territorio, in collaborazione tra geriatri ospedalieri e medici di famiglia, che si è rivelato già vincente, riducendo ricoveri e mortalità e che potrebbe diventare lo standard anche nel Triveneto e rendere effettivamente operativi gli interventi per migliorare la qualità dell’assistenza”.

“È quindi necessario aumentare il numero dei geriatri, non solo per consentire una presenza omogenea e adeguata in tutti i reparti, dal pronto soccorso ai reparti internistici, fino a quelli chirurgici, ma anche sul territorio, cioè a casa e nelle strutture. Quello che proponiamo in sintesi è un modello di continuità assistenziale tra ospedale e territorio che non lasci mai solo l’anziano fragile con tutte le sue necessità” conclude Coin.

