Infermieri. Nasce il Coordinamento Regionale degli Opi delle Marche

A presiederlo Giuseppino Conti, presidente dell’Opi di Ancora: “Più attenzione ai 12mila infermieri delle Marche. Chiederemo un incontro urgente all’Assessore Regionale alla Salute Filippo Saltamartini nel quale rappresentare anche le nostre proposte”.

03 MAR

03 marzo 2025

- Gli infermieri delle Marche puntano sull’unità di intenti per ottenere più attenzione alla categoria. Gli Ordini provinciali delle Professioni Infermieristiche di Ancona, Pesaro-Urbino, Ascoli Piceno, Fermo e Macerata hanno creato, infatti, il coordinamento regionale degli Opi delle Marche.– spiega in una notache sarà presidente del Coordinamento per questo quadriennio – aprire un tavolo di confronto con la Regione Marche sulle problematiche che afferiscono all’esercizio della professione che sia costante e concreto”.“Come prima attività – anticipa il Presidente Conti - chiederemo un incontro urgente all’Assessore Regionale alla Salute Filippo Saltamartini nel quale rappresentare anche le nostre proposte per contribuire a risolvere alcune criticità che riscontriamo nell’attività quotidiana”.del Coordinamento Regionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche delle Marche è rappresentato da:Presidente Dott.(OPI ANCONA)Vicepresidente Dott.ssa(OPI PESARO-URBINO)Segretario Dott.(OPI ASCOLI PICENO)Tesoriere Dott.(OPI FERMO)Componente Dott.(OPI MACERATA)