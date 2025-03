Calabria. Il GOM migra i propri sistemi sul Cloud del Polo Strategico Nazionale

L’utilizzo del cloud per la migrazione dei dati è avvenuto nell’ambito del finanziamento PNRR. L’intervento è in linea con la Strategia Cloud Italia, sviluppata dal Dipartimento per la trasformazione digitale e dall’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN), anche alla luce della necessità di innalzare il livello di sicurezza dei sistemi, utilizzando data center certificati e sicuri.

31 MAR

31 marzo 2025

- Sicurezza dei dati, semplificazione e garanzia del diritto alla riservatezza del paziente. Sono questi i principali risultati ottenuti dal Grande Ospedale Metropolitano (Gom) di Reggio Calabria attraverso la migrazione in cloud di importanti sistemi sanitari rilevanti per la gestione informatizzata dei percorsi clinico-assistenziali. Ad annunciarlo una nota del Gom.L’utilizzo del cloud per la migrazione dei dati, spiega la nota, è avvenuto nell’ambito del finanziamento PNRR multimisura - Investimento 1.1. “Infrastrutture Digitali” e dell’Investimento 1.2 “Abilitazione al Cloud per le Pa Locali – ASL e AO”.del Dipartimento Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio, è stato condotto dai responsabili di progetto del G.O.M., ovvero il Direttore della U.O.C. Programmazione e Controllo di Gestione e SIA, Dr.ssa Giuseppina Albanese; il Responsabile della Transizione Digitale del G.O.M., nonché RUP del Progetto, Ing. Antonio Fazzello; ed il Direttore Esecutivo del Contratto, Dott. Ottavio Suraci.L’intervento, sottolinea la nota, è in linea con la Strategia Cloud Italia, sviluppata dal Dipartimento per la trasformazione digitale e dall’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN), anche alla luce della necessità di innalzare il livello di sicurezza dei sistemi, utilizzando data center certificati e sicuri.di un percorso di trasformazione digitale che il G.O.M. sta mettendo in atto e che permetterà, grazie alle tecnologie digitali, di offrire al cittadino servizi sempre migliori ed efficienti, nonché un cambio di passo chiave nella gestione dei dati e dei servizi pubblici.“Dopo essere stato tra le prime pubbliche amministrazioni calabresi a migrare i propri dati su un cloud nel corso del 2020 – conclude la nota - il G.O.M. di Reggio Calabria, grazie all’attuale passaggio sul Polo Strategico Nazionale (P.S.N.), si conferma amministrazione virtuosa sul piano della digitalizzazione e dell’innovazione”.