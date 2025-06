PS Tracker, arriva anche nei Pronto Soccorso di Savona e La Spezia

Si tratta del sistema di Liguria Digitale che ti permette di seguire in tempo reale il percorso di un familiare o un amico per tutta la durata della sua permanenza in pronto soccorso. Dopo il successo della fase sperimentale al Policlinico San Martino e il recente avvio in Asl 4 al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Lavagna, il servizio sarà disponibile all’ospedale Sant’Andrea della Spezia, al San Paolo di Savona e al Santa Corona di Pietra Ligure.

16 GIU

16 giugno 2025

- PS Tracker, il sistema innovativo sviluppato da Liguria Digitale per fornire aggiornamenti in tempo reale sui pazienti in pronto soccorso, potrà essere ora utilizzato anche negli ospedali dell’Asl spezzina e in quella savonese. Lo annuncia la Regione in una nota. Dopo il successo della fase sperimentale al Policlinico San Martino e il recente avvio in Asl 4 al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Lavagna, dove ha ricevuto unanime apprezzamento, il servizio sarà disponibile da lunedì 16 giugno all’ospedale Sant’Andrea della Spezia, da mercoledì 18 al San Paolo di Savona e da mercoledì 25 al Santa Corona di Pietra Ligure, garantendo così a un numero sempre crescente di liguri la possibilità di seguire il percorso clinico dei propri cari in modo diretto.: al momento dell'accesso al pronto soccorso il paziente riceve un codice alfanumerico univoco, che può comunicare a familiari o amici. Inserendo il codice nell'app Salute Simplex, o nel sito web pstracker.regione.liguria.it, si ricevono aggiornamenti costanti sulla posizione del paziente all'interno del pronto soccorso, il codice colore di priorità assegnato, le prestazioni mediche in corso e lo stato di trattamento. “Questo approccio non solo offre tranquillità ai familiari, ma permette anche al personale sanitario di dedicarsi esclusivamente alle cure, riducendo il tempo impiegato a fornire informazioni e disinnescando eventuali momenti di tensione da parte di familiari in attesa di notizie sul proprio caro”, spiega la nota regionale.o degli ospedali della Spezia e Savona - spiega l’assessore alla Sanità- compiamo un ulteriore passo avanti nel percorso di digitalizzazione della sanità ligure, mettendo concretamente al centro la persona e i suoi bisogni. Grazie a questo strumento innovativo, sviluppato da Liguria Digitale, i cittadini potranno accedere a informazioni trasparenti, aggiornate e puntuali, riducendo l’ansia e l’incertezza che spesso accompagnano l’attesa in pronto soccorso per i familiari di un paziente. È una tecnologia semplice, ma con un impatto umano molto profondo. Abbiamo fortemente voluto questa evoluzione digitale perché crediamo in una sanità sempre più accessibile, moderna e orientata alla qualità dell’esperienza dei cittadini. Ricordo anche che in tutti i Pronto Soccorso della Liguria è partito il servizio ‘Chiedi a me’, ragazzi adeguatamente formati che forniscono informazioni ai familiari delle persone ricoverate. Un servizio che si coniuga e integra perfettamente con PS Tracker”.al servizio della popolazione che accede ai nostri Pronto Soccorso poiché, senza interferire con il lavoro dei professionisti sanitari, offre informazioni in tempo reale sul percorso al quale si sta sottoponendo l’assistito - commenta il Direttore Generale della Asl 5,- In particolare è utile ai familiari che possono conoscere l’iter diagnostico del proprio congiunto senza dover restare necessariamente in sala d’attesa o essere costretti a chiedere al personale”.dal punto di vista emotivo, sia per chi necessita di cure, sia per i familiari che attendono notizie con comprensibile apprensione sul percorso assistenziale del proprio caro - sottolinea il Direttore Generale di Asl 2- Per rispondere a questa esigenza concreta anche ASL2, in stretta collaborazione con l’assessorato alla Sanità di Regione Liguria, ha promosso con determinazione l’attivazione del servizio PS Tracker presso i propri Pronto Soccorso. Riteniamo che offrire informazioni puntuali sia un elemento fondamentale per offrire maggiore trasparenza e rafforzare il rapporto di fiducia tra cittadini, operatori sanitari e istituzioni”.nelle diverse province, sono orgoglioso del grande lavoro che Liguria Digitale ha fatto per riuscirci in tempi ristrettissimi - dichiaraDirettore Generale di Liguria Digitale - I numeri e l’apprezzamento da parte di utenti e personale sanitario dimostrano l’efficacia di PS Tracker. Ricevere una comunicazione trasparente e immediata, durante quei momenti di grande preoccupazione e stress che seguono il ricovero di un proprio caro in Pronto Soccorso, è un aspetto fondamentale per un approccio umano alla sanità: PS Tracker è un esempio concreto di come la digitalizzazione possa semplificare e migliorare la vita dei cittadini. Adesso naturalmente non ci fermiamo qui, l’obiettivo resta quello di integrare il servizio in tutti gli ospedali liguri”.