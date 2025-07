Medicina generale. Malavasi (PD): “Bene approvazione proposta veneta sulla specializzazione, in linea con il nostro Ddl”

Per la deputata Dem, prima firmataria del Disegno di Legge sul tema depositato alla Camera, “il passo compiuto in Veneto, su iniziativa del Pd, è un modello da seguire a livello nazionale, avviando l’iter parlamentare”. Per Malavasi, valorizzare la formazione in medicina generale equiparandola alle altre specializzazioni è cruciale per attrarre i giovani verso la medicina generale e garantire una presa in carico efficace dei pazienti.

31 LUG

31 luglio 2025

- “È importante l'approvazione unanime da parte del Consiglio Regionale del Veneto della proposta di legge che istituisce la specializzazione universitaria in Medicina Generale. La proposta veneta, presentata dalla vicepresidente del Pd della commissione sociosanitaria Anna Maria Bigon, è in linea con il testo a mia prima firma depositato alla Camera”. Lo dichiara, in una nota,deputata del Pd della Commissione Affari Sociali della Camera., aggiunge la deputata Dem. "Questa legge non solo valorizza la formazione dei medici di famiglia, equiparandola alle altre specializzazioni, ma offre anche nuove opportunità professionali per i giovani medici, stimolando l'innovazione e la ricerca nel settore. La proposta, prosegue Malavasi, prevede una formazione quadriennale di livello universitario, con borse di studio equiparate a quelle delle altre specializzazioni, e l'equipollenza dei corsi di formazione già effettuati. Questi interventi sono cruciali per attrarre i giovani verso la medicina generale e per garantire una presa in carico efficace dei pazienti, soprattutto in un contesto di invecchiamento della popolazione e aumento dei bisogni assistenziali"., utilizzando strumenti come il Nuovo Sistema di Garanzia dei LEA per monitorare e migliorare le performance delle regioni, assicurando così l'uniformità e l'efficacia delle prestazioni sanitarie su tutto il territorio nazionale. Il passo compiuto oggi in Veneto -su iniziativa del Pd- è un modello da seguire a livello nazionale, avviando l’iter parlamentare”, ha concluso. “Il Partito Democratico continuerà a lavorare per garantire che la medicina generale riceva il riconoscimento e il supporto che merita”.