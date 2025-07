Lazio. Sinibaldi (Sindaco Rieti) e Cavaliere (Asl Frosinone): “Rete sindaci e aziende sanitarie pronta a collaborare su West Nile Virus”

Rispetto ai casi emersi nelle ultime settimane in alcune località regionali, Anci Lazio e Federsanità Anci Lazio sottolineano l'importanza della collaborazione tra i diversi livelli istituzionali competenti: "la migliore strategia è quella del dialogo attivo e della collaborazione tra le istituzioni locali, le ASL e la cittadinanza per non creare allarmismi e favorire il senso di responsabilità".

"Pronti a collaborare con la Regione Lazio per mettere in atto in ogni territorio misure di prevenzione e monitoraggio attivo". Così in una nota congiunta Anci Lazio e Federsanità Anci Lazio in relazione ai casi di virus West Nile registrati in queste ultime settimane.

"L'Ordinanza emanata ieri dal Presidente Francesco Rocca - hanno affermato Daniele Sinibaldi Presidente di Anci Lazio e Arturo Cavaliere Dg Asl Frosinone e Presidente Federsanità Anci Lazio - è un chiaro esempio di come si possano mettere in atto azioni a tutela della salute pubblica attraverso la prevenzione e strumenti di sorveglianza attiva. Gli enti locali e il management delle Aziende sanitarie locali sono già in stretto dialogo sui territori per promuovere, al di là delle misure di controllo, corretti comportamenti per educare la popolazione sugli eventuali rischi e sulle misure da adottare per proteggersi".

31 luglio 2025

