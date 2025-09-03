Quotidiano on line
Lea. D’Amato (Azione): “Nel Lazio assistenza peggiorata, aumentano le disuguaglianze” 


Il consigliere regionale sui dati elaborati dalla Fondazione Gimbe: “Si è invertito il trend positivo degli anni precedenti, soprattutto nella prevenzione e nell’assistenza territoriale. Due aspetti completamente sottovalutati da Rocca. Se non si investe su prevenzione e territorio, si rischia di scaricare sulla rete ospedaliera prestazioni inappropriate”, dice D’Amato che sottolinea come anche il forte ricorso dei cittadini del Lazio alla sanità privata.

03 SET - “I dati elaborati dalla Fondazione Gimbe, analizzando la Relazione 2023 – Monitoraggio dei Lea attraverso il nuovo sistema di garanzia pubblicata dal Ministero della Salute, confermano quello che sostengo da tempo: nel Lazio la situazione è in netto peggioramento, invertendo il trend positivo che aveva caratterizzato gli anni precedenti, soprattutto nella prevenzione, dove la Regione perde 6 posizioni, scivolando al 15° posto, e nell’assistenza territoriale, con 3 posizioni in meno, arretrando al 15° posto”. Lo dichiara in una nota il consigliere regionale di Azione, Alessio D’Amato.

Prevenzione e assistenza territoriale sono, per D’Amato, “due aspetti completamente sottovalutati dal presidente Rocca. Se non si investe su prevenzione e territorio, si rischia di scaricare sulla rete ospedaliera prestazioni inappropriate che appesantiscono ulteriormente il lavoro dei professionisti”.

“Nel complesso, il Lazio peggiora con 3 posizioni perse (12° posto) nella classifica generale rispetto all’anno precedente. Anche i ritardi nell’attuazione della misura 6 del PNRR vanno in questa direzione e, purtroppo, le previsioni sul 2024 indicano che la situazione non cambierà, con un aumento delle disuguaglianze. I cittadini del Lazio, infatti, sono quelli che più spesso abbandonano le cure e che, allo stesso tempo, spendono di più nella sanità privata”, conclude D’Amato.

03 settembre 2025
