Più sicurezza nelle strutture socio-sanitarie. Il Veneto lancia bando per la videosorveglianza

Sarà possibile di installare sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso nelle strutture sociosanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità. Lanzarin: “Mi auguro che questo bando trovi ampio interesse, perché la videosorveglianza potrà rafforzare l’attenzione sulle loro condizioni e sul trattamento che ricevono”.

08 OTT

08 ottobre 2025

- In Veneto sarà possibile installare sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso nelle strutture sociosanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità attingendo da un apposito fondo nazionale. Allo scopo, la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore al Sociale Manuela Lanzarin, ha approvato un bando, dotato di 6 milioni 632 mila euro, con lo scopo di raccogliere le manifestazioni In Veneto sarà possibile installare sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso nelle strutture sociosanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità attingendo da un apposito fondo nazionale.Il bando, spiega la Regione in una nota, è rivolto esclusivamente a soggetti pubblici e proprietari di immobili sui quali sono presenti Centri Diurni per persone con disabilità; Comunità Alloggio per persone con disabilità; RSA e Centri di riferimento per gravi disabilità e disturbi del comportamento con elevata necessità sanitaria per persone con disabilità; Centri Diurni per Anziani, Centri servizi per anziani.– dichiara l’assessore– sono da sempre una nostra priorità. Mi auguro che questo bando trovi ampio interesse, perché la videosorveglianza potrà rafforzare l’attenzione sulle loro condizioni e sul trattamento che ricevono. L’obiettivo, infatti, è quello di garantire una maggiore tutela ai soggetti fragili che vengono ricoverati nelle strutture residenziali, semiresidenziali o diurne”.della Regione, determina l’importo massimo per ogni struttura, ossia per i Centri diurni di 7.500 euro, per Comunità alloggio 10.000 euro, per RSA e CRDG 20.000 euro, mentre per i Centri servizi la quota varia in ragione della dimensione della struttura: fino a 60 posti letto, quota di 31.000 euro oltre a 60 euro per ogni posto letto; maggiore di 60 posti letto e fino a 120 posti letto, quota di 33.000 mila euro, oltre a 60 euro per ogni posto letto; maggiore di 120 posti letto, quota di 35.000 euro oltre 60 euro per ogni posto letto.