Molise. Al via presso l’ospedale civile S. Timoteo all’attività dell’ambulatorio per la cura dei pazienti con stomia

Sarà operativo da giovedì 13 novembre 2025, dalle ore 15 alle ore 18,30. Si potrà prenotare tramite CUP aziendale mediante prescrizione del medico di famiglia. L’iniziativa promossa dal direttore della Chirurgia generale del P.O. di Termoli, Valerio Caracino, mira a rispondere alle esigenze dei pazienti della regione, costretti in passato a dover ‘emigrare’ presso strutture ospedaliere di altre regioni limitrofe.

07 NOV

07 novembre 2025

© Riproduzione riservata



Altri articoli in Regioni e Asl



- A partire da giovedì 13 novembre 2025 inizierà a Termoli, presso l’ospedale civile “S. Timoteo”, l’attività dell’ambulatorio per la cura e la gestione dei pazienti portatori di stomia (intestinale ed urinaria).L’iniziativa, voluta fortemente dal nuovo direttore della Chirurgia generale del P.O. di Termoli,, e sostenuta con entusiasmo dalla direzione strategica dell’Asrem, mira a rispondere alle esigenze dei pazienti dell’intero Molise, costretti in passato a dover ‘emigrare’ presso strutture ospedaliere di regioni limitrofe, con notevoli disagi sia in termini economici che di tempo.L’ambulatorio, grazie all’adesione del personale infermieristico e medico del nosocomio, sarà attivo ogni giovedì dalle ore 15 alle ore 18,30. Sarà possibile prenotare le prestazione tramite CUP aziendale mediante prescrizione del medico di famiglia.Il servizio, inoltre, mira a ristabilire un legame di collaborazione e di fiducia tra i pazienti, le strutture sanitarie del territorio e l’ospedale, garantendo una continuità assistenziale fondamentale per una sanità virtuosa e vicina al cittadino.