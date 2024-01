L’Oms introduce l’Health Technology Access Pool

HTAP si basa sulle fondamenta gettate dal Covid-19 Technology Access Pool (C-TAP), lanciato per facilitare l’accesso equo e conveniente ai prodotti sanitari Covid-19 per le persone in tutti i paesi, incorporando cambiamenti strutturali, di processo e di altro tipo che le consentiranno di attrarre e supportare in modo più efficace una vasta gamma di tecnologie prioritarie

31 GEN

L’Organizzazione Mondiale della Sanità annuncia l’arrivo dell‘Health Technology Access Pool (HTAP) come successore del COVID-19 Technology Access Pool (C-TAP).

C-TAP è stato lanciato nel maggio 2020 dall’Oms, dal governo del Costa Rica e da altri partner per facilitare l’accesso equo e conveniente ai prodotti sanitari COVID-19 per le persone in tutti i paesi. La piattaforma ha fornito ai partner tecnologici un forum tanto necessario per condividere volontariamente proprietà intellettuale, conoscenze e dati al fine di accelerare l’innovazione tecnologica ed espandere l’accesso agli strumenti COVID-19.

Nonostante le sfide affrontate per stabilire un nuovo meccanismo durante una pandemia con risorse limitate, spiega una nota, C-TAP si è assicurata 6 licenze globali trasparenti e non esclusive che coinvolgono 15 tecnologie che spaziano da strumenti di ricerca e sviluppo, diagnostica e vaccini, tra cui la prima di un produttore privato. HTAP si basa sulle fondamenta gettate da C-TAP, incorporando al contempo cambiamenti strutturali, di processo e di altro tipo che le consentiranno di attrarre e supportare in modo più efficace una vasta gamma di tecnologie prioritarie.

“L’accesso equo ai prodotti sanitari essenziali è una parte essenziale della copertura sanitaria universale e della sicurezza sanitaria globale – ha dichiarato Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell’Oms – sulla base di ciò che abbiamo imparato da C-TAP, l’Health Technology Access Pool è un passo importante verso un accesso più equo a un’ampia gamma di prodotti sanitari attraverso la condivisione della proprietà intellettuale, della conoscenza e dell’innovazione scientifica”.

“L’HTAP – spiega la nota dell’Oms – promuoverà l’accesso a prodotti sanitari che rispondano alle priorità di salute pubblica, compresa la preparazione alle pandemie, e che abbiano rilevanza durante e al di fuori delle emergenze sanitarie. Questo approccio amplificherà il valore per la salute pubblica degli investimenti HTAP, nonché l’attrattiva delle tecnologie concesse in licenza per i produttori destinatari, realizzando maggiori opportunità di mercato e sostenibilità finanziaria. L’annuncio della concessione di licenze per la tecnologia di una piattaforma di test diagnostici rapidi è un esempio di questo approccio”.

Nel primo trimestre del 2024, l’Oms pubblicherà ulteriori dettagli su come opererà HTAP e sulle tecnologie a cui si rivolgerà, mentre il lancio ufficiale è previsto per il secondo trimestre del 2024. Nel frattempo, l’Oms adotterà i principi e l’approccio indicato, nel valutare le opportunità di garantire le tecnologie sanitarie ed espandere la capacità produttiva regionale o globale.

31 gennaio 2024

© Riproduzione riservata



Altri articoli in Scienza e Farmaci