Continuità assistenziale ospedale-territorio. Pubblicata in GU determina Aifa con passaggio antidiabetici orali dall’ospedale alle farmacie

Entra in vigore l'elenco stilato dalla CSE, che include i medicinali afferenti alla categoria farmacologica delle gliptine (inibitori della dipeptil-peptidasi IV; inibitori della DPP-4; in monoterapia e in associazione, ad eccezione di quelle in combinazione con le gliflozine). La determina riporta i nomi di tutti i medicinali inclusi in questo passaggio. La misura è stata presa sulla base di quanto approvato con la legge di Bilancio 2023 che prevedeva proprio l'aggiornamento del Prontuario della continuità assistenziale ospedale-territorio. LA DETERMINA

Pubblicata in Gazzetta ufficiale del 10 maggio 2024 la determina dell'Agenzia italiana del farmaco che prevede l'aggiornamento del prontuario della continuità assistenziale ospedale-territorio (PHT) per il transito dal regime di classificazione A-PHT alla fascia A di medicinali afferenti a specifiche classi farmacologiche, in particolare antidiabete orali.



L'Aifa ha infatti stilato l’elenco vincolante dei medicinali che, per le loro caratteristiche farmacologiche, transitano dal regime di classificazione. Tale elenco, in relazione alla decisione della CSE del 26 marzo 2024, include i medicinali afferenti alla categoria farmacologica delle gliptine (inibitori della dipeptil-peptidasi IV; inibitori della DPP-4; in monoterapia e in associazione, ad eccezione di quelle in combinazione con le gliflozine). La determina riporta i nomi di tutti i medicinali inclusi in questo passaggio.

La misura è stata presa sulla base di quanto approvato con la legge di Bilancio 2023, laddove, al comma 224 si prevedeva proprio l'aggiornamento del Prontuario della continuità assistenziale ospedale-territorio (PHT) per il transito dal regime di classificazione A-PHT ospedaliero, alla fascia A di medicinali afferenti a specifiche classi farmacologiche reperibili sul territorio.

13 maggio 2024

