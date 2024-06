Tubercolosi. I leader sanitari dell’Europa orientale e dell’Asia centrale aumentano il loro impegno per contrastarla

Cento rappresentanti dei governi e della società civile si riuniscono in Uzbekistan per rafforzare il loro impegno nella lotta alla tubercolosi. Lo scopo dell’incontro era quello di riunire le principali parti interessate della regione, definire strategie per rafforzare ulteriormente le risposte nazionali e regionali e portare avanti l’obiettivo condiviso di porre fine all’epidemia di tubercolosi entro il 2050.

24 GIU

24 giugno 2024

© Riproduzione riservata



Altri articoli in Scienza e Farmaci



- La partnership Stop TB e l’Ufficio regionale per l’Europa dell’Oms hanno riunito 100 principali stakeholder e partner provenienti da 13 paesi dell’Europa orientale e dell’Asia centrale per la prima volta dall’incontro di alto livello delle Nazioni Unite dello scorso settembre, per discutere e dibattere sullo stato della pandemia di tubercolosi (TBC), gli alti tassi di tubercolosi resistente ai farmaci (DR-TB) e le sfide per porre fine a questa malattia.Tenutosi per due giorni a Tashkent, capitale dell'Uzbekistan, l'incontro regionale fa parte di un'iniziativa della Stop TB Partnership, con il sostegno finanziario dell'Agenzia degli Stati Uniti per lo sviluppo internazionale (Usaid), per aumentare l'impegno politico, i finanziamenti nazionali e metodi di finanziamento innovativi, e creare movimenti regionali volti a porre fine alla tubercolosi attraverso impegni strategici e dialogo.L'Uzbekistan è stato scelto come sede grazie all'eccezionale impegno politico del suo governo, guidato dal Ministero della Salute, per porre fine alla tubercolosi.Negli ultimi dieci anni, l’Uzbekistan ha migliorato la prevenzione, la diagnosi e il trattamento della tubercolosi e della DR-TB, migliorando costantemente i tassi di successo. La leadership del Paese è lungimirante e coraggiosa, aumenta i finanziamenti mirati per i programmi contro la tubercolosi e fa investimenti sostanziali nell’approvvigionamento di medicinali, puntando fermamente a porre fine alla tubercolosi entro il 2050.Quasi un quarto di milione di casi di tubercolosi, la principale malattia infettiva mortale a livello mondiale dopo il Covid, sono stati segnalati nella regione dell’Europa orientale e dell’Asia centrale (EECA) nel 2022. Nonostante i progressi compiuti nella lotta alla malattia, la tubercolosi e soprattutto la DR- La tubercolosi rimane una delle principali preoccupazioni per la salute pubblica e una causa di mortalità prematura nella regione.L’appello a rafforzare i finanziamenti arriva quasi un anno dopo l’incontro di alto livello delle Nazioni Unite sulla tubercolosi come parte degli sforzi globali per assumere un impegno congiunto verso l’obiettivo di porre fine all’epidemia di tubercolosi entro il 2030.Secondo i dati riportati dall’Oms, la stragrande maggioranza dei paesi dell’Europa occidentale sta facendo buoni progressi verso l’eliminazione della tubercolosi, mentre alcuni paesi dell’Europa orientale e dell’Asia centrale continuano a registrare un gran numero di casi di DR-TB. Si ritiene che la regione EECA abbia il 24% di tutti i casi globali di tubercolosi multiresistente o resistente alla rifampicina (MDR/RR-TB) e il 47% dei casi di tubercolosi pre-estesamente resistente ai farmaci.Su scala globale, la tubercolosi miete la vita di 1,6 milioni di persone ogni anno, nonostante la malattia sia prevenibile, curabile e curabile.“Siamo fiduciosi che questa regione possa e dimostrerà la leadership nel porre fine alla tubercolosi. I 13 paesi qui rappresentati con una varietà di parti interessate avevano tutti bisogno di scrivere la storia della tubercolosi per i loro cittadini. Siamo grati per la partnership che abbiamo con tutti i nostri stakeholder nazionali e con l’Ufficio regionale per l’Europa dell’Oms e altri partner, poiché so che troveremo soluzioni insieme per porre fine alla tubercolosi – non in isolamento, ma integrando i nostri sforzi verso il rafforzamento della sanità nazionale sistemi”, ha affermato la dott.ssa, direttrice esecutiva della Stop TB Partnership.“Siamo molto lontani dal porre fine alla tubercolosi nella regione europea, ma c’è speranza all’orizzonte”, ha affermato, direttore regionale dell’Oms per l’Europa. “Nuove prove mostrano come un piano di trattamento ridotto di nove mesi per la tubercolosi multiresistente abbia un tasso di successo del trattamento dell’83%. In passato, il trattamento per la MDR-TB poteva durare fino a tre anni. E poiché non ci sono sostanze iniettabili e molte meno pillole da assumere, i pazienti possono essere curati nelle loro comunità e in alcuni casi continuare a lavorare. Nuove scoperte come questa sono possibili solo con investimenti concertati in nuovi strumenti diagnostici e trattamenti, ed è proprio per questo che convocherò il primo Forum internazionale sugli investimenti sanitari in Asia centrale a Bishkek alla fine di questa settimana. La due giorni aiuterà ad accelerare gli investimenti nella sanità, perché come sappiamo, senza salute non c’è crescita economica né prosperità”.Lo scopo dell’incontro era quello di riunire le principali parti interessate della regione, definire strategie per rafforzare ulteriormente le risposte nazionali e regionali e portare avanti l’obiettivo condiviso di porre fine all’epidemia di tubercolosi entro il 2050.All'incontro hanno partecipato rappresentanti di 13 paesi regionali ad alto rischio di tubercolosi: Armenia, Azerbaigian, Georgia, Kazakistan, Kirghizistan, Mongolia, Polonia, Repubblica di Moldavia, Romania, Tagikistan, Turkmenistan, Ucraina e Uzbekistan. Partecipanti di agenzie internazionali tra cui USAID, Fondo globale per la lotta all’AIDS, tubercolosi e malaria, Banca mondiale e Banca asiatica di sviluppo si sono uniti a leader ed esperti dell’OMS e della Stop TB Partnership.