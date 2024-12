Accordo pandemico. Tedros (Oms): “Convergenza possibile solo mantenendo l’attenzione sulla salute pubblica”

"Come ho detto più volte, affinché l'accordo sulla pandemia abbia senso, è necessario che siano previste misure di prevenzione rigorose, di preparazione continua e di risposta solida, resiliente ed equa. Un accordo pandemico sbilanciato non è un accordo. Ancora una volta, vi esorto a farvi guidare dalla salute pubblica". Così il direttore generale dell'Oms alla riunione dell'Organismo di negoziazione internazionale su un accordo pandemico.

"Un accordo pandemico sbilanciato non è un accordo. Ancora una volta, vi esorto a farvi guidare dalla salute pubblica". Questo l'ennesimo appello lanciato ieri dal direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, nel suo discorso alla ripresa della dodicesima riunione dell'Organismo di negoziazione internazionale su un accordo pandemico dell'Oms.

"Sono trascorsi esattamente tre anni da quando avete adottato la storica decisione 'The World Together' che ha dato il via a questo processo - ha ricordato -. Dovreste essere orgogliosi di ciò che avete realizzato negli ultimi tre anni, e dovreste anche essere sicuri che la fine è in vista. È più vicina di quanto si pensi. E dovreste anche ricordare ciò che avete già realizzato quest'anno, adottando un pacchetto di emendamenti al Regolamento sanitario internazionale".



"Come ho detto più volte, affinché l'accordo sulla pandemia abbia senso, è necessario che siano previste misure di prevenzione rigorose, di preparazione continua e di risposta solida, resiliente ed equa. Un accordo pandemico sbilanciato non è un accordo. Ancora una volta, vi esorto a farvi guidare dalla salute pubblica. Non posso sottolinearlo abbastanza: la convergenza su questioni in sospeso è possibile se mantenete la vostra attenzione sulla salute pubblica. Grazie a tutti per il vostro impegno continuo in questo processo. Come sempre, la Segreteria è pronta a supportarvi in qualsiasi modo possibile", ha concluso il direttore generale Oms.

03 dicembre 2024

