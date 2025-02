Diabete di tipo 1, promettenti risultati dal trapianto di isole pancreatiche con cellule ingegnerizzate

In uno studio preclinico, l’aggiunta di cellule ingegnerizzate che formano vasi sanguigni al trapianto sottocutaneo di isole pancreatiche in modelli animali affetti da diabete, umani ha aumentato la sopravvivenza delle cellule produttrici di insulina e ha invertito il corso della malattia. La nuova metodica - che dovrà essere ulteriormente sviluppata e testata - è stata messa a punto da ricercatori della Weill Cornell Medicine di New York.

24 FEB

In uno studio in vivo condotto su animali di laboratorio l’aggiunta di cellule umane ingegnerizzate che formano vasi sanguigni - note come “cellule endoteliali vascolari riprogrammate” (R-VEC) - ai trapianti di cellule delle isole pancreatiche (o di Langerhans) ha supportato la sopravvivenza delle cellule che producono insulina e ha invertito il corso del diabete. Questa nuova metodica è stata messa a punto da ricercatori della Weill Cornell Medicine di New York e descritta su Science Advances.

Lo studio

Le cellule delle isole pancreatiche – che nel diabete di tipo 1 vengono distrutte da un meccanismo autoimmune - secernono insulina e sono contenute in minuscoli vasi sanguigni specializzati. Sebbene il trapianto di cellule delle isole pancreatiche sia un approccio validato, attualmente la loro infusione nell’organismo richiede una procedura invasiva (infusione attraverso una vena del fegato) e l’uso di farmaci immunosoppressori per prevenire il rigetto. La metodica, inoltre, comporta la dispersione relativamente incontrollata delle isole e di solito diventa inefficace entro pochi anni, probabilmente anche a causa della mancanza di cellule di supporto adeguate.

Nello studio pubblicato da Science Advances il team americano ha dimostrato la fattibilità di trapianti sottocutanei di isole a lungo termine, utilizzando le R-VEC come cellule di supporto, che hanno creato una nutrita rete di nuovi vasi. Le R-VEC sono derivate da cellule della vena ombelicale umana e sono relativamente durevoli in condizioni di trapianto, a differenza delle cellule endoteliali presenti nelle isole.

A seguito del trapianto di isole del pancreas più R-VEC, la maggioranza degli animali di laboratorio con diabete ha riacquistato il peso corporeo normale e ha mostrato un normale controllo della glicemia anche dopo 20 settimane, con evidenza di attecchimento permanente degli isole trapiantate.

“Questo lavoro getta le basi per i trapianti sottocutanei di cellule delle isole pancreatiche come opzione di trattamento relativamente sicura e duratura per il diabete di tipo 1”, sottolinea Ge Li, primo autore dello studio, “La traduzione di questa tecnologia in terapia richiederà il superamento di numerosi ostacoli, tra cui l’aumento di un numero sufficiente di isole vascolarizzate e l’ideazione di approcci per evitare l’immunosoppressione”.

24 febbraio 2025

© Riproduzione riservata



Altri articoli in Scienza e Farmaci