Prezzi dei farmaci. Ordine esecutivo di Trump per “ridurli e mettere gli americani al primo posto”. Misure per per anziani, iscritti a Medicare e insulina

Il Presidente degli Usa Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo che mira a “ridurre i prezzi dei farmaci da prescrizione per molti americani, compresi gli iscritti al Medicare”. Il testo riprende alcune politiche della prima amministrazione Trump, come l'obbligo per i centri sanitari comunitari di fornire insulina ed epinefrina iniettabile a prezzi scontati ai pazienti non assicurati e ad alcuni pazienti a basso reddito. L'amministrazione Biden ha revocato questa norma nel 2021, affermando che sarebbe stata eccessivamente onerosa per i centri sanitari. L'ordinanza di Trump contiene una serie di idee politiche, tra cui proposte per importare più farmaci a basso costo dall'estero e semplificare il processo di approvazione federale per le versioni generiche e biosimilari dei farmaci di marca.



“In virtù dell'autorità conferitami in qualità di Presidente dalla Costituzione e dalle leggi degli Stati Uniti d'America”, Trump nel suo ordine esecutivo dispone quanto segue:

Sezione 1. Obiettivo. Il mio primo mandato ha dato il via a numerose e significative azioni, tra cui alcune delle più aggressive della storia recente, volte a garantire prezzi più bassi per i farmaci da prescrizione ai pazienti americani.

Il messaggio era chiaro: il potere esecutivo non sarebbe più rimasto inerte mentre le case farmaceutiche applicavano ai pazienti della nostra Nazione prezzi più alti rispetto a quelli di altri Paesi per gli stessi identici farmaci da prescrizione, spesso prodotti esattamente negli stessi luoghi.

Tra queste azioni rientrava l'incoraggiamento allo sviluppo di alternative generiche e biosimilari ai farmaci di marca e ai biologici più costosi, al fine di sfruttare la concorrenza e aumentare l'accesso a farmaci a prezzi accessibili.

Gli Stati Uniti, inoltre, per la prima volta, hanno istituito un percorso per ampliare l'accesso a farmaci a basso costo importati dall'estero.

Gli sforzi di riforma hanno garantito che gli sconti imposti dal governo venissero trasferiti ai pazienti anziché essere trattenuti dagli intermediari.

Sono state promulgate nuove regole sulla trasparenza dei prezzi per consentire a pazienti, medici e datori di lavoro di conoscere il costo effettivo dei farmaci da prescrizione prima dell'acquisto.

I copagamenti per l'insulina sono stati limitati per i beneficiari di Medicare e i produttori, invece di pazienti e contribuenti, sono stati costretti a pagare il conto attraverso sconti più consistenti.

Ho anche invitato il Congresso a partecipare al tavolo delle trattative per contribuire a elaborare soluzioni sostenibili che promuovessero l'innovazione e un accesso accessibile a lungo termine.

Quando il Congresso ha rifiutato, ho proposto la sperimentazione di un nuovo meccanismo di pagamento innovativo che avrebbe impedito ai produttori di farmaci di applicare ai nostri pazienti prezzi molto più alti di quelli praticati all'estero.

Nel complesso, queste azioni coraggiose hanno prodotto risparmi concreti per i pazienti americani e hanno gettato le basi per ridurre drasticamente nel tempo la disparità di prezzo tra gli Stati Uniti e le nazioni straniere.

Non sorprende che l'amministrazione Biden abbia fatto marcia indietro o trascurato molte di queste iniziative, vanificando i progressi compiuti per i pazienti americani.

L'amministrazione Biden ha quindi promulgato la legge, erroneamente denominata Inflation Reduction Act, che includeva il Medicare Prescription Drug Negotiation Program.

Sebbene questo programma abbia l'encomiabile obiettivo di ridurre i prezzi dei farmaci pagati da Medicare e dai suoi beneficiari, il suo regime amministrativamente complesso e costoso ha finora prodotto risparmi molto inferiori al previsto.

Inoltre, le modifiche concomitanti al programma Medicare Parte D hanno portato a premi gonfiati e a una riduzione delle opzioni di copertura per gli anziani, provocando un salvataggio finanziato dai contribuenti delle compagnie assicurative che offrivano piani Parte D. Infine, il programma impone controlli sui prezzi dei farmaci da prescrizione a piccole molecole, solitamente in compresse o capsule, quattro anni prima rispetto ai prodotti biologici a grandi molecole.

Nota come ‘penalità della pillola’, questa discrepanza minaccia di distorcere l'innovazione, spingendo gli investimenti verso costosi prodotti biologici, spesso indicati per il trattamento di malattie più rare, e allontanandoli dai farmaci da prescrizione a piccole molecole, generalmente più economici e che trattano una popolazione di pazienti più ampia.

Il popolo americano merita di meglio.

È ora di ripristinare i progressi compiuti dalla nostra Nazione durante il mio primo mandato per ridurre i prezzi dei farmaci da prescrizione, mettendo gli americani al primo posto e rendendo l'America di nuovo sana.





Sezione 2. Policy. La politica degli Stati Uniti prevede che i programmi sanitari federali, la tutela della proprietà intellettuale e le normative sulla sicurezza siano ottimizzati per garantire ai pazienti e ai contribuenti americani l'accesso ai farmaci da prescrizione a costi inferiori.





Sezione 3 Miglioramento dell'Inflation Reduction Act.

Entro 60 giorni dalla data del presente ordine, il Segretario della Salute e dei Servizi Umani (Segretario), in conformità con le sezioni da 1191 a 1198 del Social Security Act e altre leggi applicabili, proporrà e raccoglierà commenti sulle linee guida per il Programma di Negoziazione dei Prezzi dei Farmaci Medicare per l'anno di applicabilità iniziale del prezzo 2028 e l'attuazione da parte dei produttori del prezzo equo massimo nell'ambito di tale programma nel 2026, 2027 e 2028. Le linee guida miglioreranno la trasparenza del Programma di Negoziazione dei Prezzi dei Farmaci Medicare, daranno priorità alla selezione dei farmaci da prescrizione con costi elevati per il programma Medicare e minimizzeranno qualsiasi impatto negativo del prezzo equo massimo sull'innovazione farmaceutica negli Stati Uniti.